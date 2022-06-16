Водное поло. Великие команды в истории чемпионатов мира

С 18 июня по 3 июля 2022 года в Венгрии пройдет 19-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA. Мужские ватерпольные турниры входили в программу всех 18 предыдущих чемпионатов мира, женщины соревнуются на них с 1986 года и на данный момент медали среди представительниц прекрасного поло были разыграны 14 раз. Olympics рассказывает о пяти ватерпольных сборных, победы которых вошли в историю чемпионатов мира FINA.

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Венгрия-1973 (мужчины)

Победа на первом чемпионате мира – это само по себе уже история, и поэтому золото сборной Венгрии на турнире 1973 года в Белграде стало вехой в летописи водного поло. Формула турнира не предусматривала тогда стадии плей-офф, и после предварительного этапа шестерка сильнейших сборных разыграла медали в круговом турнире. Ключевой в нем стала победа сборной Венгрии над командой СССР, годом ранее завоевавшей золотые медали Олимпийских игр в Мюнхене. В тяжелейшем матче венгры выиграли – 5:4, и после этого даже ничья против Югославии (3:3), в результате которой они потеряли свое единственное очко на турнире, не помешала им завоевать исторический титул. А это великое поколение венгерских ватерполистов – Тамаш Фараго, Эндре Мольнар, Иштван Сивош, Габор Чапо и другие – продолжило свое восхождение к олимпийскому золоту, которое их команда завоевала в 1976 году в Монреале.

Испания-2001 (мужчины)

На чемпионат мира-2001 в японскую Фукуоку сборная Испании приехала в качестве действующего обладателя титула, и в такой ситуации ее вторая подряд победа вряд ли могла бы считаться сенсацией. И все было бы так, если бы не одно обстоятельство – этот чемпионат мира стал первым крупным турниром, который испанская команда проводила без легендарного Мануэля Эстиарте, являвшегося ее лидером и главной звездой мирового водного поло на протяжении предыдущих 15 лет. В отсутствие Эстиарте на сборную Испании в Фукуоке мало кто ставил, но в составе этой сборной нашелся другой герой – вратарь Хесус Рольян. В его активе к тому моменту уже были олимпийское золото Атланты и чемпионата мира-1998, но именно турнир в Фукуоке стал звездным часом в карьере Рольяна. Не только его мастерство, но и харизма, и эмоции, которыми он заряжал команду, позволили испанцам ровно пройти по всему турниру и одержать в полуфинале над Италией, а в финале над Югославией победы с одинаковым счетом – 4:2. Не слишком характерные для современного водного поло результаты матчей говорят сами за себя – именно фантастическая оборона и вратарский кураж привели сборную Испании к титулу. К сожалению, дальнейшая судьба Хесуса Рольяна сложилась трагически, а мужская сборная Испании с тех пор больше ни разу не поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета чемпионатов мира.

Греция-2011 (женщины)

Победа женской сборной Греции на чемпионате мира-2011 в Шанхае до сих пор остается главным успехом в ватерпольной истории этой страны.

Шанхай-2011. Самое счастливое мгновение в карьере главного тренера женской ватерпольной сборной Греции Георгиоса Морфезиса Фото © 2011 Getty Images

В мировую элиту женского водного поло гречанки вошли всего за семь лет до этого, добравшись до финала домашней Олимпиады в Афинах. Но главным турниром для этого поколения сборной Греции оказался именно чемпионат мира-2011, который для центральной нападающей Александры Асимаки, вратаря Элени Кувду, бомбардира Антигони Румпези и их партнерш по команде стал настоящим «турниром жизни». В шести матчах чемпионата мира сборная Греции одержала шесть побед, в том числе в четвертьфинале над действующими олимпийскими чемпионками из сборной Нидерландов (12:10), в полуфинале над Италией (14:11) и в финале над хозяйками турнира из сборной Китая (9:8). Важно и то, что победа национальной сборной на чемпионате мира вызвала бум женского водного поло в Греции, и с тех пор ведущий клуб этой страны – «Олимпиакос» - уже трижды выигрывал главный европейский клубный трофей Евролиги (в том числе в 2021 и 2022 годах).

Сербия-2015 (мужчины)

Уникальность победы сборной Сербии на чемпионате мира-2015 в Казани – в ее убедительности.

При нынешнем равенстве сил сразу нескольких команд в мировой элите трудно представить себе, что какая-то из сборных может настолько уверенно пройти стадию плей-офф, что ни в одном матче ее преимущество не составит меньше четырех мячей. Тем не менее, сборной Деяна Савича это удалось: четвертьфинал против США – 12:7, полуфинал против Италии – 10:6, финал против Хорватии – 11:4. И можно уверенно сказать, что именно триумфальная победа на чемпионате мира в Казани стала для сборной Сербии и ее звездного поколения Филипа Филиповича, Душко Пиетиловича, Андрии Прлаиновича и других трамплином к будущим олимпийским победам в Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020.

США-2015 (женщины)

К победам женской ватерпольной «dream team» из США в последние годы все уже настолько привыкли, что трудно выделить какую-то одну наиболее яркую из них. Однако без этой уникальной команды наш список был бы неполным, и поэтому мы выделяем именно чемпионат мира-2015 в Казани, с которого началась беспроигрышная серия американок на всех крупнейших международных соревнованиях последних лет, продолжающаяся до сих пор.

Сумеет ли команда главного тренера Адама Крикорьяна, невероятного голкипера Эшли Джонсон, опытнейшего бомбардира Мэгги Стеффенс и их собравших все мировые титулы партнерш по сборной США продлить эту серию на чемпионате мира-2022 в Будапеште – мы узнаем уже совсем скоро.

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