Водное поло. Мужчины: группы, результаты, трансляция | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Ватерполисты начнут играть 21 июня, а финальный матч пройдет в день окончания чемпионата — 3 июля.

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Olympics ежедневно публикует результаты соревнований по водному полу на чемпионате мира в Будапеште. Результаты женского турнира ищите здесь.

Результаты в других видах ищите здесь.

Полные результаты

Подробные результаты соревнований во всех дисциплинах на сайте Международной федерации водных видов спорта.

Трансляция

Смотреть чемпионат мира по водным видам спорта — 2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics. Листайте ниже, чтобы увидеть ежедневные видеообзоры игр.

Результаты после матчей 21 июня

Водное поло, мужчины. Группа А Место Страна Очки Матчи Победы Поражения Ничьи 1 🇬🇪 Грузия 2 1 1 0 0 2 🇭🇺 Венгрия 2 1 1 0 0 3 🇧🇷 Бразилия 0 1 0 1 0 4 🇲🇪 Черногория 0 1 0 1 0

Водное поло, мужчины. Группа B Место Страна Очки Матчи Победы Поражения Ничьи 1 🇯🇵 Япония 2 1 1 0 0 2 🇭🇷 Хорватия 1 1 0 0 1 3 🇬🇷 Греция 1 1 0 0 1 4 🇩🇪 Германия 0 1 0 1 0

Водное поло, мужчины. Группа С Место Страна Очки Матчи Победы Поражения Ничьи 1 🇪🇸 Испания 2 1 1 0 0 2 🇮🇹 Италия 2 1 1 0 0 3 🇨🇦 Канада 0 1 0 1 0 4 🇿🇦 ЮАР 0 1 0 1 0

Водное поло, мужчины. Группа D Место Страна Очки Матчи Победы Поражения Ничьи 1 🇦🇺 Австралия 2 1 1 0 0 2 🇷🇸 Сербия 2 1 1 0 0 3 🇰🇿 Казахстан 0 1 0 1 0 4 🇺🇸 США 0 1 0 1 0

Полные турнирные таблицы