Водное поло. Мужчины: группы, результаты, трансляция | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Ватерполисты начнут играть 21 июня, а финальный матч пройдет в день окончания чемпионата — 3 июля.
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- Официальный сайт турнира
Olympics ежедневно публикует результаты соревнований по водному полу на чемпионате мира в Будапеште. Результаты женского турнира ищите здесь.
Результаты в других видах ищите здесь.
Полные результаты
Подробные результаты соревнований во всех дисциплинах на сайте Международной федерации водных видов спорта.
Трансляция
Смотреть чемпионат мира по водным видам спорта — 2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics. Листайте ниже, чтобы увидеть ежедневные видеообзоры игр.