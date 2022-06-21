Водное поло. Мужчины: группы, результаты, трансляция | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

Все самое важное, что нужно знать о мужском турнире по водному поло на чемпионате мира — 2022: группы, результаты, трансляция.

Автор: Тамара Романова
Водное поло
Фото © 2021 Getty Images

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Ватерполисты начнут играть 21 июня, а финальный матч пройдет в день окончания чемпионата — 3 июля.

По теме:

Olympics ежедневно публикует результаты соревнований по водному полу на чемпионате мира в Будапеште. Результаты женского турнира ищите здесь.

Результаты в других видах ищите здесь.

Полные результаты

Подробные результаты соревнований во всех дисциплинах на сайте Международной федерации водных видов спорта.

Трансляция

Смотреть чемпионат мира по водным видам спорта — 2022 в полном объеме можно будет на сайте All Aquatics. Листайте ниже, чтобы увидеть ежедневные видеообзоры игр.

Результаты после матчей 21 июня

Водное поло, мужчины. Группа А
Место Страна Очки Матчи Победы Поражения Ничьи
1 🇬🇪 Грузия 2 1 1 0 0
2 🇭🇺 Венгрия 2 1 1 0 0
3 🇧🇷 Бразилия 0 1 0 1 0
4 🇲🇪 Черногория 0 1 0 1 0
Водное поло, мужчины. Группа B
Место Страна Очки Матчи Победы Поражения Ничьи
1 🇯🇵 Япония 2 1 1 0 0
2 🇭🇷 Хорватия 1 1 0 0 1
3 🇬🇷 Греция 1 1 0 0 1
4 🇩🇪 Германия 0 1 0 1 0
Водное поло, мужчины. Группа С
Место Страна Очки Матчи Победы Поражения Ничьи
1 🇪🇸 Испания 2 1 1 0 0
2 🇮🇹 Италия 2 1 1 0 0
3 🇨🇦 Канада 0 1 0 1 0
4 🇿🇦 ЮАР 0 1 0 1 0
Водное поло, мужчины. Группа D
Место Страна Очки Матчи Победы Поражения Ничьи
1 🇦🇺 Австралия 2 1 1 0 0
2 🇷🇸 Сербия 2 1 1 0 0
3 🇰🇿 Казахстан 0 1 0 1 0
4 🇺🇸 США 0 1 0 1 0

Полные турнирные таблицы

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.

Еще

СЛЕДИ ЗА ОЛИМПИАДОЙ. БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГО.

Бесплатные прямые трансляции спортивных соревнований. Неограниченный доступ к эпизодам. Уникальные новости и события Олимпиады
Зарегистрироваться здесь Зарегистрироваться здесь