Водное поло. Мужчины. Финал: чудеса от 19-летнего Агирре и золотая серия пенальти Испании | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

Ватерпольный турнир 19-го чемпионата мира по водным видам спорта FINA в Будапеште завершился финальным матчем между мужскими сборными Испании и Италии. Основное время финала завершилось вничью – 9:9, а в затяжной серии пенальти точнее оказались испанцы, реализовавшие шесть 5-метровых бросков из 7, тогда как их соперники ошиблись дважды. Сборная Испании стала чемпионом мира впервые за последние 20 лет – в момент их предыдущей победы на ЧМ-2001 в Фукуоке один из главных героев нынешнего турнира в составе испанцев голкипер Унаи Агирре еще даже не родился.

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Сборная Испании владела инициативой на протяжении всего финального матча, и итальянцам по его ходу так ни разу и не удалось повести в счете. Разнообразные действия ватерполистов Испании при игре в большинстве, а также невероятная игра 19-летнего Агирре в воротах позволили команде с Пиренеев уже после двух периодов уйти в отрыв – 6:3. А по ходу третьей четверти перевес испанцев и вовсе дважды достигал четырех мячей – 7:3 и 8:4.

И в этот момент главный тренер сборной Италии Алессандро Кампанья принял одно из ключевых решений финала, заменив опытнейшего вратаря Марко дель Лунго, у которого не слишком пошла игра в финале, на 24-летнего Джанмарко Никосию. И тот провел просто фантастический игровой отрезок, отразив несколько сложнейших бросков и буквально вдохнув энергию в свою команду. В результате за несколько минут заключительной четверти итальянцы ликвидировали дефицит в три мяча, и за 123 секунды до финальной сирены после точного броска Николаса Прешиутти счет сравнялся – 9:9.

Сборная Испании могла все-таки добыть победу в концовке основного времени, когда получила численное преимущество и право на последнюю атаку. Однако удивительный перехват Джакомо Канеллы даже не позволил испанцам довести дело до броска по воротам, и судьбу золотых медалей после этого должна была решить серия пенальти.

Чемпионский прыжок в воду главного тренера сборной Испании Давида Мартина Фото © 2022 Getty Images

В основной серии из пяти бросков обе команды ошиблись по одному разу, и на ее продолжение оба главных тренера заменили голкиперов: в ворота сборной Италии вернулся дель Лунго, а у испанцев вместо Агирре вышел Эдуардо Лоррио. И в результате именно вратари сборной Испании принесли своей команде историческое золото. Агирре блестяще провел весь чемпионат и основное время финала, а Лоррио в решающий момент отразил пенальти от Джакомо Канеллы (тот стал главным неудачным серии, так как не реализовал оба своих 5-метровых) и завершил этим спасением и финальный матч, и весь турнир. Сборная Испании – чемпион мира!

Бронзовые медали чемпионата мира-2022 достались сборной Греции, обыгравшей в матче за третье место Хорватию – 9:7. Лучшим игроком финала признан капитан испанцев Фелипе Перрон, лучшим бомбардиром турнира стал Алекс Боуэн из сборной США, а лучшим голкипером чемпионата признан Унаи Агирре. И в этом определенно есть своя историческая линия, так как 21 год назад сборная Испании в предыдущий раз стала чемпионом мира благодаря совершенно героической игре голкипера Хесуса Рольяна. И вот теперь вернула себе титул именно в тот момент, когда в ее составе появился новый уникальный вратарь, который уже в 19 лет на дебютном для себя чемпионате мира стал его главным героем.