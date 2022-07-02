Водное поло. Финалы: что ждать, где смотреть | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

На турнире по водному поло 19-го чемпионата мира по водным видам спорта FINA определились финалисты. 2 июля в женском турнире действующие олимпийские чемпионки и чемпионки мира из сборной США постараются защитить свой титул во встрече с хозяйками турнира из команды Венгрии. 3 июля состоится мужской финал, который станет римейком решающего матча предыдущего ЧМ-2019 в корейском Кванчжу, и в борьбе за золото вновь сойдутся Италия и Испания.

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Женская сборная США на чемпионате мира в Будапеште пока не дает повода усомниться в готовности продолжить свою уникальную победную на чемпионатах мира и Олимпиадах, которая началась еще на ЧМ-2015 в Казани. На пути к финалу команда Адама Крикорьяна провела в Будапеште пять матчей, и ни в одном из них ее преимущество над соперницами не составило меньше четырех мячей. В полуфинале американки как будто и вовсе не заметили сопротивления сборной Италии, выиграв – 14:6.

А вот их будущим соперницам по решающему матчу из сборной Венгрии место в финале досталось с гораздо большим трудом. Их полуфинал против команды Нидерландов превратился в настоящий триллер, главной героиней которого стала голкипер сборной Венгрии Альда Мадьяри, отразившая восемь бросков, в том числе два на последней минуте встречи. Это позволило венгеркам удержать свое минимальное преимущество – 13:12.

После серии неудач в полуфиналах крупнейших соревнований женская сборная Венгрии все-таки сумела сделать шаг вперед. В предыдущий раз венгерки играли в финале чемпионата мира больше 20 лет назад, на ЧМ-2001 в японской Фукуоке, а на Олимпийских играх они проиграли в полуфиналах четыре раза подряд. «Фантастическая психологическая устойчивость позволила нам преодолеть все проблемы по ходу этого матча. Я снимаю шляпу перед своей командой, ведь нам, наконец, удалось выиграть полуфинал. На протяжении долгих лет это была очень сложная задача для нас, но мы выучили этот урок», - сказал после игры главный тренер сборной Венгрии Аттила Биро. Теперь остается узнать, помогут ли эти положительные эмоции его команде составить конкуренцию в финале фавориткам чемпионата мира-2022 из сборной США.

В финале мужского турнира вновь, как и три года назад, встретятся сборные Италии и Испании. В Кванджу-2019 уверенную победу в решающем матче одержали итальянцы – 10:5. Напомним, что эти соперники играли между собой на групповой стадии и на нынешнем чемпионате мира, и неделю назад успех праздновали ватерполисты Испании (14:12). После той встречи главный тренер итальянцев Алессандро Кампанья выразил надежду, что им доведется еще раз встретиться на турнире с командой Испании – и оказался прав. Так что у каждой из команд в финале будет шанс на свой реванш: у одних - за поражение трехлетней давности, у других - за совсем недавнюю неудачу в группе.

Полуфиналы у мужчин стали своеобразным «фестивалем вратарей», так как и голкипер испанцев Унаи Агирре, и Марко дель Лунго из сборной Италии провели совершенно фантастические матчи. Агирре, отразивший в полуфинале против Хорватии 12 бросков, буквально деморализовал этими спасениями и своими эмоциональными реакциями на них команду соперника. В результате Испания выиграла полуфинал, обойдясь в нем без нервной концовки – 10:5.

А вот в полуфинале Италия – Греция подвиги голкипера Марко дель Лунго (14 отраженных бросков за матч) стали лишь одним из факторов успеха его команды. Здесь все решалось на последних минутах, и сборной Италии в концовке помогли кураж Винченцо Дольче, забросившего в заключительной четверти два невероятно красивых мяча, и точный бросок лидера команды Франческо ди Фульвио за 59 секунд до сирены, ставший решающим в матче – 11:10.

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