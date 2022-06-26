Водное поло. Мужчины: Венгрия, Сербия, Греция и Испания уже в четвертьфинале | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

В Венгрии завершились матчи групповой стадии мужского ватерпольного турнира в рамках 19-го чемпионата мира по водным видам спорта FINA. Победителями групп и обладателями прямых путевок в четвертьфинал стали четыре сборные, которые играли в полуфиналах Олимпийских игр в Токио – Венгрия, Сербия, Греция и Испания. Командам, занявшим в группах вторые и третьи места, предстоит провести дополнительные стыковые матчи, в которых 27 июня сыграют: Черногория – Япония, Грузия – Хорватия, Италия – Австралия, ЮАР – США.

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Очень напряженной борьба за первое место оказалась в группе В, фавориты которой – сборные Греции и Хорватии – в первый день турнира завершили матч между собой вничью (8:8). После этого их соперничество за прямую путевку в четвертьфинал превратилось в заочный спор на тему, кому удастся обеспечить лучшую разницу мячей в играх с уступающими в классе сборными Японии и Германии. Накануне абсолютно аналогичная ситуация благополучно разрешилась для женской сборной Греции, а теперь бомбардирская гонка оказалась успешной и для мужской команды из этой страны. Победы со счетом 16:8 над сборной Германии в заключительный день группового турнира сборной Греции вполне хватило для того, чтобы выйти на первое место в квартете. Забросивший в ворота ватерполистов Германии пять мячей и признанный лучшим игроком встречи Константинос Генидунас после матча признался: «После того, как мы узнали результат матча Хорватия – Япония (21:13), мы поняли, что нам предстоит очень важная игра, в которой нам вполне по силам решить свою задачу. И нам действительно удалось на протяжении всей игры контролировать ход встречи. Но надо помнить, что главные события на чемпионате мира только начинаются».

Упорной была борьба за прямую путевку в четвертьфинал и в группе С, матчи которой проходили в городе Шопроне. В ней до финиша предварительного турнира дошли лишь три команды, так как сборная Канады вынуждена была сняться с чемпионата мира из-за вируса. И все решалось на самом финише групповой стадии во встрече финалистов предыдущего чемпионата мира – Испании и Италии. Перед заключительным периодом впереди были еще итальянцы (12:10), однако в решающей четверти они пропустили четыре безответных мяча и в итоге уступили. «Мы хорошо начали матч, но Италия отлично отреагировала на неудачный старт, и вскоре мы оказались на четыре мяча позади соперника. Но в заключительной четверти нам, как мне кажется, удалось показать фантастическое водное поло», - сказал главный тренер сборной Испании Давид Мартин.

«Испания – одна из величайших команд сейчас, и их вполне можно назвать фаворитами всего чемпионата мира. Игрой я в целом доволен, а то, что нам теперь придется сыграть дополнительный матч на пути в четвертьфинал – возможно, не так и плохо», - отметил главный тренер сборной Италии Алессандро Кампанья.

Хозяева чемпионата мира из сборной Венгрии уверенно выиграли свою группу, одержав четыре убедительные победы. А вот олимпийским чемпионам из команды Сербии не без труда удалось обыграть сборную Австралии, окончательно решив исход борьбы в этом матче лишь в заключительном периоде – 6:5. Так что дополнительный стыковой матч сборной Италии, которая встретится именно с австралийцами, вполне может не оказаться для команды Алессандро Кампаньи легкой прогулкой.

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