Водное поло. Женщины: известны все участницы плей-офф | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

24 июня в Венгрии завершились матчи групповой стадии женского ватерпольного турнира в рамках 19-го чемпионата мира по водным видам спорта FINA. Прямые путевки в четвертьфинал завоевали победительницы групп из сборных Италии, США, Австралии и Греции. Остальные места на этой стадии будут разыграны в стыковых матчах, в которых 26 июня встретятся: Канада – Нидерланды, Новая Зеландия – Франция, Казахстан – Испания, Венгрия – Аргентина.

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Самой упорной на предварительном этапе борьба оказалась в двух группах. В квартете А собрались три сильные сборные – Италия, Венгрия и Канада. В первый же день турнира канадки сумели свести к ничьей встречу с командой Италии (7:7), по ходу которой постоянно отставали в счете. Этот результат запутал ситуацию в группе, но в итоге в споре за первое место, все, как и ожидалось, решил матч ватерполисток Италии и Венгрии. Незадолго до конца встречи счет и тут оставался ничейным (8:8), однако голы Софии Джустини и Кьяры Табани позволили сборной Италии склонить чашу весов в свою пользу. В концовке сборная Венгрии дважды отправляла в атаку даже своего голкипера Альду Мадьяри, но смогла лишь сократить отставание до минимума (9:10), причем произошло это за восемь секунд до сирены, когда спасти игру уже было невозможно. «Это был очень хороший матч, но всего лишь первый шаг в турнире. Я не знаю, удастся ли нам вновь встретиться на этом чемпионате мира со сборной Венгрии уже в плей-офф, но это было бы здорово», - сказал после игры главный тренер итальянской команды Карло Силипо. Его команда в итоге напрямую отправилась в четвертьфинал, а венгеркам, как и канадкам, предстоит преодолеть барьер дополнительного стыкового матча. Причем, если в победе хозяек над заметно уступающей им в классе сборной Аргентины сомневаться не приходится, то Канаду ждет очень трудное испытание в борьбе с сильной командой Нидерландов.

Другой группой, где на предварительной стадии развернулась острая борьба, стал квартет D, в котором сборные Испании и Греции вели борьбу за первое место и прямую путевку в четвертьфинал. Обе эти команды были на голову выше соперниц по группе из Франции и Таиланда, а матч между собой завершили вничью – 10:10. После этого встречи заключительного игрового дня предварительного этапа превратились для испанок и гречанок в заочное соревнование в результативности Сборная Испании выиграла у Таиланда – 30:2, Греция у Франции – 15:4, и выяснилось, что лидеры квартета завершили групповой турнир не только с равным количеством очков (по 5), но и с одинаковой разницей забитых и пропущенных мячей (по «+38»). Дополнительные показатели оказались в этой ситуации в пользу гречанок, которые и заняли первое место. А команде Испании предстоит теперь стыковая встреча с ватерполистками Казахстана. Те в заключительный день матчей в группах довольно неожиданно уступили команде Новой Зеландии, сильно осложнив тем самым свои турнирные перспективы. Все-таки играть «стык» против серебряных медалисток Олимпиады в Токио из Испании – совсем не то же самое, что встретиться на этой стадии с командой Франции.

Главные фаворитки чемпионата мира-2022 из сборной США уверенно преодолели барьер группового турнира, без особых проблем справившись с командой Нидерландов (11:7) и разгромив ватерполисток из ЮАР (24:2) и Аргентины (23:3). Для американской команды турнир, по сути, начнется именно на стадии плей-офф.

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