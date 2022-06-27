Водное поло. Четвертьфиналы: что ждать, где смотреть | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

27 июня на 19-м чемпионате мира по водным видам спорта FINA завершились стыковые матчи ватерполистов, после чего определились все участники четвертьфинальной стадии мужского и женского турниров.

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В дополнительных матчах за право выступить в четвертьфиналах играли команды, занявшие вторые и третьи места в своих группах предварительного раунда. И в большинстве встреч напряженной борьбы не получилось. У женщин Испания на удивление легко расправилась с Казахстаном (14:1), Венгрия без труда одержала победу над Аргентиной (23:6), а сборная Нидерландов, пусть и с чуть большими усилиями, но во второй половине встречи преодолела сопротивление команды Канады (10:7). Настоящая борьба развернулась лишь в матче сборных Франции и Новой Зеландии, победу в котором француженки одержали лишь в серии пенальти (14:13). Однако этот их успех, скорее всего, так и останется локальным достижением, так как в восьмерке сильнейших они заметно уступают в классе всем соперницам.

В стыковых матчах мужского турнира Хорватия без особых проблем справилась с Грузией (13:7), Италия – с Австралией (17:6), а сборная США и вовсе просто разгромила ватерполистов ЮАР – 24:2. Упорной оказалась лишь встреча команд Черногории и Японии, в которой черногорцы с огромным трудом одержали победу с минимальным преимуществом – 10:9. «Мы ожидали, что это будет трудный матч, но в первой половине встречи соперники просто играли лучше нас. К счастью, голкипер Деян Лазович удержал нас в игре, а в заключительном периоде мы уже были на высоте и довели матч до победы», - прокомментировал ход встречи главный тренер сборной Черногории Владимир Гойкович.

28 июня на чемпионате мира-2022 в Будапеште состоятся четвертьфинальные матчи женского турнира, в которых встретятся: Италия – Франция, США – Испания, Греция – Нидерланды, Австралия – Венгрия. Центральной среди них будет, безусловно, встреча ватерполисток США и Испании, которые играли между собой в финале Олимпиады-2020 в Токио. Там победу одержала сборная США, но именно испанская команда является последней, кто остановил американок на пути к золотым медалям крупнейших турниров – Олимпийских игр и чемпионатов мира. Правда, было это уже довольно давно – девять лет назад, в финале домашнего для команды Испании ЧМ-2013 в Барселоне. «В последние 15 лет сборная США является лучшей в мире, и нас ждет очень тяжелый матч. Но мы знаем, что если у нас будет хоть какой-то шанс, то мы должны его использовать, и ключом к успеху могут стать хладнокровие в атаке и надежная игра в обороне», - сказал перед нынешней четвертьфинальной встречей главный тренер сборной Испании Мигель-Анхель Ока.

Мужские четвертьфиналы чемпионата мира-2022 пройдут 29 июня, и в них сыграют: Греция – США, Сербия – Хорватия, Испания – Черногория, Венгрия – Италия. Любопытно, что именно эти восемь команд играли и в четвертьфиналах Олимпиады-2020 – правда, ни одна из пар того турнира на сей раз не повторилась. А самыми интригующими на этой стадии станут в Будапеште принципиальное противостояние двух балканских сборных и, конечно, матч Венгрия – Италия – встреча хозяев нынешнего турнира с действующими чемпионами мира.

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