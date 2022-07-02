Водное поло. Женщины. Финал: золото – вновь у сборной США | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

Женский ватерпольный турнир 19-го чемпионата мира по водным видам спорта FINA завершился в Будапеште ярким финалом в исполнении команд США и Венгрии. Хозяйки турнира дали настоящий бой сборной США, но все же победу со счетом 9:7 одержали американки, для которых этот титул чемпионок мира стал седьмым в общей сложности и четвертым подряд.

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С первых минут встречи почувствовался невероятный настрой сборной Венгрии, которая при переполненных трибунах домашней арены стала показывать самоотверженную и едва ли не образцовую игру в обороне. Количество блокированных бросков соперниц в первой половине игры у венгерской команды было просто огромным, а когда мяч все-таки доходил до ворот – на последнем рубеже отлично действовала голкипер Альда Мадьяри. В результате ожидаемого игрового преимущества сборной США вовсе не наблюдалось, и в первой половине встречи ни одной из команд так и не удалось уйти в отрыв хотя бы на два мяча.

Перелом в ход встречи внесли два игрока сборной США – вратарь Эшли Джонсон, которая в третьем периоде отразила несколько сложнейших бросков, и Мэдди Массельман. В активе Массельман в этот вечер пять заброшенных мячей, причем трижды она отличилась в первой половине, когда ни у кого из ее партнерш игра совершенно не ладилась, а еще два раза – хладнокровно реализовав пенальти в ключевые моменты игры. Мэдди Массельман впервые стала чемпионкой мира на ЧМ-2015 в Казани, когда ей едва исполнилось 17 лет. И вот теперь стала главным действующим лицом финала, в котором ее команда завоевала четвертый подряд титул. То есть так случилось, что именно после ее прихода сборная США не проиграла ни одного крупного турнира, и теперь можно лишь гадать, является ли это просто стечением обстоятельств. Особенно – после сегодняшнего финала в Будапеште.

По ходу второй половины игры показалось, что провести всю игру с той же предельной концентрацией, как и два первых периода, венгерской сборной не удается. Постепенно сборная США стала уходить в отрыв, и когда после броска Райанн Ньюшул за пять минут до финальной сирены счет стал 8:4 в пользу американок, - показалось, что борьба фактически завершена. Однако сборная Венгрии билась в этот вечер просто отчаянно. Жужанна Мате, Дороттея Силаги и Рита Кештельи-Надь забросили три мяча подряд – и за минуту и 13 секунд до конца преимущество сборной США сократилось до минимума. Атмосфера накалилась до предела, но все решила довольно нелепая ошибка сборной Венгрии в обороне, которая привела к назначению пенальти в ворота хозяек за 49 секунд до сирены. Именно в этот момент Мэдди Массельман и реализовала 5-метровый, который стал решающим в борьбе за золото чемпионата мира-2022. После этого шансы сборной Венгрии спасти игру стали чисто теоретическими, так как времени на это осталось слишком мало.

Бронзовые медали чемпионата мира завоевали ватерполистки Нидерландов, в матче за третье место обыгравшие команду Италии – 7:5. Лучшим вратарем турнира признана Эшли Джонсон (США), лучшими бомбардирами стали Беатрис Ортис и Джудит Форка из сборной Испании, в активе каждой из которых по 21 мячу. Лишь на один гол меньше забросила на турнире Мэдди Массельман, признанная оргкомитетом MVP финала.

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