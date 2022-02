Quais estrelas dos Jogos Olímpicos de Inverno podem se aposentar após Beijing 2022?

Shaun White (Estados Unidos), Snowboard

“Com certeza. Sim,” White falou a Revista Rolling Stone se tem planos de se aposentar após Beijing 2022. Esta será a quinta participação de White nos Jogos (aos 15 anos, ele perdeu em Salt Lake City 2002 por apenas uma vaga de qualificação) em que pretende juntar ao seu recorde de três ouros. O astro ruivo, conhecido como o Tomate Voador, será o skatista Olímpico mais velho de todos os tempos na China.

O medalhista de Ouro Shaun White dos Estados Unidos posa durante a cerimônia de medalhas na final do Snowboard Halfpipe masculino no quinto dia dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018 na Praça de Medalhas dia 14 de fevereiro de 2018 em Pyeongchang-gun, Coreia do Sul. Foto: 2018 Getty Images

Lendas alemãs do Luge

O luge, esporte de parar o coração, desmente o pensamento de que apenas os jovens são destemidos. Veteranos alemães estarão deslizando para o que pode ser suas últimas medalhas Olímpicas no individual masculino e feminino e duplas masculinas. Será que Felix Loch, 32, pode ganhar seu quarto ouro Olímpico? Natalie Geisenberger será capaz de conquistar seu quinto ouro três dias após ter completado 34 anos? Geisenberger é a luger mais bem sucedida da história, ao lado de Tobias Wendl e Tobias Arlt, ambos com 34 anos de idade. A dupla será capaz de ganhar sua terceira medalha de ouro consecutiva?

Medalhistas de Ouro Natalie Geisenberger, Felix Loch, Tobias Wendl e Tobias Arlt, da Alemanha, comemoram no pódio durante a cerimônia de medalhas para luge revezamento de equipe no dia 7 dos Jogos Olímpicos de Inverno Sochi 2014 na Praça de Medalhas, dia 14 de fevereiro, 2014, em Sóchi, Rússia. Foto: 2014 Getty Images

Kaillie Humphries (Estados Unidos), Bobsled

Com suas medalhas de ouro Olímpico de 2010 e 2014 tatuadas em cada escápula e 60 por cento de sua pele coberta de tinta, ainda não é claro em que parte do corpo de Humphries, 36, pode caber uma arte corporal de Pequim. Depois de ganhar bronze em 2018 ela disse: “bobsled feminino esteve em apenas cinco Jogos Olímpicos de Inverno e eu estive no pódio em três desses.” Tornada recentemente cidadã americana, Humphries vai competir com a mulher freio Lolo Jones, 39, e no monobob, um novo evento Olímpico.

Kaillie Humphries, na época competindo pelo Canadá, comemora o ouro ganhado durante o bobsled feminino no dia 13 dos Jogos Olímpicos de Inverno Vancouver 2010 no Centro de Deslizamento de Whistler dia 24 de fevereiro, 2010 em Whistler, Canadá. Foto: 2010 Getty Images

Martins Dukurs (Letônia), Skeleton

Nas últimas décadas, Dukurs tem estampado o selo nacional da Letônia, ganhou sua mais alta honraria civil, estreou sua bandeira numa Cerimônia de Abertura Olímpica, venceu a maioria dos Campeonatos Mundiais e Europeus de Skeleton e ganhou o apelido de Super homem. Mas após competir em quatro Jogos Olímpicos e ter ganhado duas medalhas de prata, Dukurs, de 37 anos, mira no que pode ser seus últimos Jogos Olímpicos de Inverno. ”Não existe fórmula para a idade dizendo que você será bem sucedido ou não,” disse ele aos repórteres.

Martins Dukurs da Letônia recebe medalha de prata durante a cerimônia de medalha para skeleton masculino que aconteceu na Praça de Medalhas de Whistler no dia 9 dos Jogos Olímpicos de Inverno Vancouver 2010 na Praça de Medalhas de Whistler dia 20 de fevereiro, 2010 em Whistler Canadá. Foto: 2010 Getty Images

Hilary Knight (Estados Unidos) e Jocelyne Larocque (Canadá), Hóquei no gelo

Hilary Knight, 32, e Jocelyne Larocque, 33, têm competido para USA e Canadá respectivamente por cerca de uma década e meia. Ambas ganharam ouro Olímpico, mas a rivalidade épica de suas equipes (apenas em uma final Olímpica de seis não contou com os dois países) é mais sensível para Larocque. Ela se desculpou por retirar sua medalha de prata durante a cerimônia em PyeongChang 2018, explicando que naquele momento de decepção “sua perspectiva é muito, muito restrita”. Aos cinco ou seis anos, Knight “quis imediatamente participar nos Jogos Olímpicos, embora o hóquei no gelo feminino ainda não estivesse lá”. Quem vai levar para casa as possíveis honrarias finais em Beijing 2022?

Jocelyne Larocque do Canadá se recusa a colocar sua medalha de prata depois de perder para os Estados unidos na disputa pelo Ouro feminino no dia treze dos Jogos Olímpicos de Inverno PyeongChang 2018 no Centro de Hóquei Gangneung no dia 22 de fevereiro, 2018 em Gangneung, Coreia do Sul. Foto: 2018 Getty Images

Sven Kramer (Países Baixos), Patinação de Velocidade

Kramer já é o mais premiado patinador de velocidade Olímpico de todos os tempos, com nove medalhas conquistadas em quatro Jogos Olímpicos de Inverno, mas depois de chegar ao ponto em que não conseguia mais pegar sua filhinha, ele recorreu a uma operação nas costas em maio para manter suas ambições Olímpicas. Somente dois patinadores na história Olímpica ganharam cinco ouros. Pode Kramer se juntar a eles?

Sven Kramer dos Países Baixos compete nos 5000m Masculino durante a Copa do Mundo de Patinação de Velocidade ISU na Thialf Arena dia 11 de fevereiro, 2021, em Heerenveen, Países Baixos. Foto: Getty Images

Charlotte Kalla (Suécia), Esqui Cross-country

Depois que Kalla superou um deficit de 27 segundos levando a equipe sueca ao ouro no revezamento 4x5km em Sóchi 2014, o aeroporto em sua cidade, condado de Norrbotten, mudou seu nome para Kalla Airport em questão de horas. Kalla, 34, é a atleta olímpica sueca mais premiada com nove medalhas, incluindo três ouros, mas tem lutado contra uma doença cardíaca para chegar ao seu quarto Jogos em Pequim. Felizmente, ela não acha que o treinamento seja um sacrifício. “É algo que eu amo, que eu busco todos os dias e o ano todo.”