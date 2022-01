Atletas para ficar de olho em Beijing 2022: Parte dois

Chloe Kim (USA), Snowboard, 21

Depois de se tornar a mulher mais jovem a ganhar uma medalha de ouro no snowboard em PyeongChang 2018 com apenas 17 anos de idade, Kim agora tentará defender seu título Olímpico em Pequim. E será uma atleta difícil de igualar nas pistas, com seu calibre e consistência comprovados por uma carreira já condecorada nos X Games e Jogos Olímpicos da Juventude em Lillehammer 2016.

Chloe Kim Foto: 2018 Getty Images

Francesco Friedrich (ALE), Bobsled, 31

A Alemanha é campeã nos eventos de bobsled de quatro e dois homens e estará confiante na vitória mais uma vez depois que Francesco Friedrich desfrutou de um ano inteiro invicto em 2021. O jogador de 31 anos foi fundamental quando a Alemanha conquistou o ouro duplo em PyeongChang 2018, e atualmente está no topo da classificação geral da Copa do Mundo.

Francesco Friedrich Foto: 2018 Getty Images

Ester Ledecká (CZE), Esqui alpino, 26

Em PyeongChang 2018, Ledecká se tornou a primeira mulher na história dos Jogos Olímpicos de Inverno a ganhar duas medalhas de ouro usando dois equipamentos diferentes (esquis e snowboard), e também a segunda mulher na história Olímpica a ganhar ouro em duas disciplinas distintas. A jovem de 26 anos planeja competir nos dois esportes em Beijing 2022, enquanto defende seus títulos no slalom gigante paralelo e no Super-G.

Ester Ledecká Foto: 2018 Getty Images

Shaun White (USA), Snowboard, 35

Shaun White retornará ao halfpipe masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 e conseguiu alguma forma na hora certa, subir ao pódio na Copa do Mundo de Snowboard na Suíça em janeiro. O jogador de 35 anos representará os EUA nos Jogos pela quinta vez, e defenderá seu título depois de completar seu hat-trick de medalhas de ouro em PyeongChang 2018.

Shaun White Foto: 2018 Getty Images

Kamila Valieva (ROC), Patinação artística, 15

Deslizando sobre o gelo em direção ao pódio Olímpico está Kamila Valieva, a atleta de 15 anos que chega aos Jogos Olímpicos de Inverno após uma impressionante vitória no individual feminino no Campeonato Europeu de Patinação Artística em Tallinn este mês. Ela segue para Pequim como favorita ao ouro, tendo recentemente quebrado seu próprio recorde mundial com uma pontuação de 90,45 no programa curto; um dos três recordes que ela detém depois de definir as melhores pontuações de 185,29 na patinação livre e 272,71 no total combinado.

A patinadora artística Kamila Valieva, do ROC Foto: 写真:時事

Wu Dajing (CHN), Patinação de Velocidade em Pista Curta, 27

Wu Dajing terá a vantagem de jogar em casa quando defender o título dos 500m masculino em Beijing 2022, depois de conquistar a única medalha de ouro para a República Popular da China em PyeongChang 2018. O jogador de 27 anos chega aos Jogos em forma promissora, tendo vencido ouro em novembro no mesmo evento na Copa do Mundo de Patinação de Velocidade em Pista Curta em Dordrecht, com um tempo de 39,878.

Wu Dajing Foto: 2018 Getty Images

Confira a parte um dos atletas para ficar de olho em Beijing 2022.

MAIS | Veja quem são os atletas brasileiros nos Jogos de Inverno