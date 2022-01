Atletas para ficar de olho em Beijing 2022: Parte um

Mikaela Shiffrin (EUA), esqui alpino, 26

Shiffrin adquiriu status lendário nas pistas com suas performances no cenário mundial, conquistando mais de 70 vitórias na Copa do Mundo de Esqui Alpino. Em Pequim, ela tem a chance de garantir a terceira medalha de ouro Olímpica consecutiva, depois de conquistar o ouro Olímpico em Sochi 2014 no slalom feminino e o ouro no slalom gigante em PyeongChang 2018.

Mikaela Shiffrin Foto: 2018 Getty Images

Hanyu Yuzuru (JPN), Patinação artística, 27

Hanyu garantiu a primeira de suas duas medalhas de ouro Olímpicas em Sochi 2014, onde se tornou o primeiro homem a ganhar ouro para o Japão na patinação artística masculina e o primeiro patinador a marcar mais de 100 pontos no evento individual masculino de programa curto. Ele ganhou um segundo ouro em PyeongChang 2018 – foi também o primeiro atleta a ganhar ouros consecutivos na patinação artística desde Dick Button em St. Moritz 1948 e Oslo 1952.

Hanyu Yuzuru Foto: 2018 Getty Images

Sofia Goggia (ITA), Esqui Alpino, 29

Descendo as pistas em alta velocidade estará a italiana Sofia Goggia, uma atleta que buscará ganhar o ouro em várias disciplinas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022, se estiver bem fisicamente. Ela conquistou o ouro no downhill feminino em PyeongChang 2018, embora sua forma desde então ela tem continuado a estabelecer padrões de alto nível. Seu maior sucesso tem sido em sua disciplina principal do Downhill Feminino, onde ela conseguiu uma série recente de sete vitórias consecutivas. Infelizmente, Goggia se lesionou em uma corrida em janeiro em Cortina d'Ampezzo, deixando o mundo esperando se ela estará pronta para o downhill feminino de Beijing 2022 em 12 de fevereiro.

Sofia Goggia Foto: 2018 Getty Images

Johannes Thingnes Bø (NOR), Biatlo, 29

O atleta norueguês, Johannes Thingnes Bø, está destinado a mais pódios após o seu sucesso Olímpico há quatro anos. Ele garantiu o ouro Olímpico em PyeongChang 2018 ao vencer a prova individual masculina de 20 km, além de duas pratas no revezamento e no revezamento misto. Depois de garantir uma terceira vitória consecutiva de globo de cristal em março passado, a estrela do biatlo tentará aumentar seu número de medalhas Olímpicas em Pequim.

Johannes Thingnes Bø Foto: 2018 Getty Images

Eileen Gu (CHN), Esqui estilo livre, 18

Recém-chegada de ganhar seu primeiro Globo de Cristal na Copa do Mundo de Freeski da FIS este mês, Eileen Gu deu um passo à frente na hora certa. Uma das favoritas ao ouro no halfpipe feminino nestes Jogos Olímpicos de Inverno, ela espera repetir – ou melhorar – sua atuação na Copa do Mundo em Beijing 2022.

Eileen Gu Foto: 2020 Getty Images

Mikaël Kingsbury (CAN), Esqui estilo livre, 29

A nona vitória consecutiva na Copa do Mundo de Esqui Estilo livre 2019/20 da FIS – a 70ª vitória na carreira de Kingsbury – faz com que o atual campeão Olímpico do Canadá atingisse a melhor forma no momento certo ao defender o ouro nestes Jogos de Inverno. O jogador de 29 anos acrescentou o ouro nos moguls masculinos em PyeongChang 2018 às duas medalhas de prata conquistadas em Sochi, quatro anos antes.

Mikaël Kingsbury Foto: 2018 Getty Images

Confira a parte dois dos atletas para ficar de olho em Beijing 2022.