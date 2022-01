Estrelas de Pequim: Shaun White busca a despedida perfeita no snowboard

Ícone de toda uma geração e um dos maiores nomes do esporte no planeta, não apenas do snowboard, Shaun White conseguiu apenas há poucos dias a classificação para Beijing 2022, em Laax, na Suíça. Literalmente "em cima da hora". Também há poucos dias revelou que estes serão os últimos Jogos Olímpicos de Inverno em que vai participar.

O californiano de 35 anos que havia se retirado das competições do halfpipe após o título em PyeongChang 2018, retornou às competições em 2021 depois de três anos. Durante este hiato ele flertou com o skate em Tóquio 2020, mas voltou ao snowboard, obteve a vaga e - agora sim - vai para a quinta participação Olímpica.

Tentará a quarta medalha de ouro. Um palmarés para poucos, de alguém que é único.

O Olympics.com fala um pouco mais sobre Shaun White, uma das estrelas que prometem brilhar em Pequim a partir de 4 de fevereiro.

A pausa no snowboard

Conquistou a primeira medalha de ouro em Turim 2006 e repetiu o feito em Vancouver 2010. Depois de haver conquistado a terceira medalha de ouro em Jogos, há quatro anos, White resolveu não se envolver em quaisquer competições do snowboard: "Geralmente eu tiro todo o ano depois dos Jogos Olímpicos para esfriar a cabeça," disse ele para a NBC, em 2018.

Só que não foi apenas um ano, e sim três.

Nesse meio tempo cogitou participar de Tóquio 2020 no skate, uma vez que ele somou algumas medalhas nessa modalidade nos X Games de verão. Tentou uma vaga no evento de park. "Os Jogos de Inverno foram incrivelmente desafiadores todas as vezes em que competi. Mas é difícil comparar com os Jogos de Verão. Acho que poderei responder melhor a essa questão daqui a um ano," falou White para o jornal O Globo quando participou de torneio no Brasil, em 2019.

A vaga no skate acabou não acontecendo, e obviamente não tivemos essa resposta. No entanto, um dos maiores nomes do esporte mundial não pode se despedir da carreira profissional fora um grande palco como são os Jogos Olímpicos.

Tem que ser em grande estilo.

Por isso retornou às competições no início de 2021, e mesmo após uma lesão no joelho, confirmou a disputa por uma vaga na equipe norte-americana de snowboard para os Jogos Beijing 2022. "É emocionante. Não posso acreditar que estou fazendo isso agora. Definitivamente eu miro o ouro...mas admito, está ficando mais difícil," disse Shaun White em coletiva de imprensa, em outubro passado.

Em busca do tetracampeonato Olímpico

Nesta caminhada rumo à quarta medalha de ouro em Jogos Olímpicos, Shaun White tem procurado desfrutar mais do snowboard e aproveitar o momento. "Não estou mais fazendo aqueles treinos que duravam o dia todo. Apenas saio, faço o que vem à cabeça naquela uma hora, uma hora e meia e vou embora," disse White para o Olympics.com em declaração recente.

Para o tricampeão Olímpico de 35 anos de idade, o corpo tem dado alguns "avisos": "O corpo está definitivamente me dando pequenos sinais e a idade é já um fator relevante. Provavelmente farei menos treinos do que antes," completou.

O "Tomate Voador" (como é conhecido) não somente sentiu os efeitos da idade. Testou positivo para Covid-19 entre o final de 2021 e início de 2022, mas recuperou-se em tempo de participar do Grande Prêmio Norte-Americano, em Mammonth, no primeiro fim de semana de janeiro. Classificou-se para as finais, mas decidiu ficar de fora depois de sofrer uma séria queda na rodada preliminar. "Quando eu penso nessa minha tentativa classificar-me para os Jogos, não imaginava esta sendo a minha trajetória, mas aqui estamos nós," desabafou White para o Olympics.com

Poderia ser o fim do sonho do quarto ouro dourado em Jogos, mas não.

Resolveu dar-se mais uma oportunidade e partiu para a Suíça disputar o Aberto de Laax, em uma última tentativa de classificação" para Beijing 2022, o que acabou acontecendo. Com a classificação, uma importante decisão.

A aposentadoria

Sem dúvida alguma que Shaun White vai em busca do topo do pódio nos Jogos, mas independentemente do resultado, ele vai se afastar das competições após Beijing 2022. Ainda em Laax, em entrevista para a revista Rolling Stone, ele confirmou a informação: "Ah, certamente sim. Durante essa jornada, percebi...algumas coisas já não mais acontecem como deveriam, preciso me dedicar muito mais para treinar, é mais difícil. São esses pequenos sinais que têm vindo até a mim e finalmente, um dia desses, meses atrás eu estava na Áustria treinando e pensei como, 'quer saber? Já deu.'"

"Estou tomando a decisão certa e não foi algo leve de se decidir."

Shaun White, sobre a aposentadoria, para a revista Rolling Stone

Sobre os planos futuros, sabe que não quer que ninguém diga a ele sobre o que ou não fazer. No entanto, ele comentou que já se prepara para o que está por vir, o que inclui começar uma família: "Há muito mais na vida do que somente o esporte," finalizou.