Nicole Silveira dá show novamente e segue invicta na Copa América de skeleton

A coroa de Nicole Silveira na Copa América de skeleton continua intacta.

A brasileira venceu mais duas provas do circuito, agora em Park City, nos EUA, nos dias 19 e 20 de novembro de 2021. Nicole segue invicta na Copa América após cinco provas, com as três primeiras em Whistler, no Canadá.

Com 571 pontos no ranking da IBSF (Federação Internacional de Skeleton e Bobsled), Nicole está encaminhando sua classificação para os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, de 4 a 20 de fevereiro. Ela tenta ser a primeira atleta a representar o país no skeleton nos Jogos.

O skeleton feminino em Beijing 2022 tem 25 vagas, 11 delas destinadas a países com apenas uma atleta elegível, que deve ser o caso do Brasil.

Nicole começou a jornada em Park City na sexta-feira com vitória com o tempo combinado (duas descidas) de 1min40s77, 0s32 à frente da segunda colocada, a americana Sara Roderick. Já no domingo, ela terminou com 1min45s97.

Voando no skeleton após praticar bobsled e fisiculturismo - tudo isso sem deixar o seu trabalho como enfermeira - Nicole permanece em Park City para as duas próximas etapas da Copa América, em 23 e 24 de novembro.

Ela também participou da Copa Intercontinental, com uma vitória em duas provas. No evento-teste de Pequim, em outubro, Nicole ficou na oitava colocação.

A partir de dezembro, a brasileira se junta às melhores atletas do mundo na Copa do Mundo de skeleton. A primeira etapa com a participação de Nicole começa em 3 de dezembro, em Altenberg, na Alemanha.

Sabrina Cass fica em nono em estreia pelo Brasil no moguls

O Brasil também esteve em ação na neve neste sábado (20), com a estreia de Sabrina Cass representando o Brasil, no moguls, evento do esqui estilo livre.

A campeã mundial juvenil em 2019, que competia pelos EUA até a última temporada, ficou na nona colocação no primeiro dia do Aberto de Idre Fjall, na Suécia, com pontuação de 61.53. A vencedora foi a japonesa YANAGIMOTO Rino, com 73.73.

Sabrina volta à montanha neste domingo (21), para mais uma prova da competição. A seguir, ela entra no circuito da Copa do Mundo de esqui estilo livre.