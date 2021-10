O que você precisa saber sobre a Copa do Mundo FIS de Esqui Estilo Livre em 2021/2022

O festival Big Air Chur na Suíça iniciou a Copa do Mundo FIS de esqui estilo livre 2021/2022 em 22 de outubro (um evento de esqui estilo livre e também de snowboard). Com dezenas de cancelamentos na última temporada, o circuito espera completar todo o calendário desta vez - com a linha de chegada em 26 de março em Silvaplana, também na Suíça.

Os esquiadores voadores do halfpipe certamente estão animados para a temporada, já que tiveram apenas uma competição da Copa do Mundo em 2020/2021, bem como os atletas chineses que ficaram de fora da disputa por restrições da pandemia de COVID-19. Todos eles esperam contar com a energia do retorno do público na arquibancada pela primeira vez em uno ano e meio.

No primeiro evento da temporada em Chur, Suíça, o austríaco Matej Svancer, de 17 anos, ganhou o big air com 99.00 na segunda volta. A francesa Tess Ledeux também conseguiu uma pontuação alta, 95.25, assegurando a vitória na competição feminina.

Nessa temporada, o canadense Mikaël Kingsbury - nove vezes campeão geral do globo de cristal - está pronto para retomar sua coroa do moguls, depois de perder uma parte da última Copa com uma lesão nas costas. O atleta de 29 anos então perdeu o globo de cristal do moguls pela primeira vez em uma década.

No feminino, Fanny Smith (Suíça) e Tess Ledeux (França) conquistaram dois globos de cristal cada na última temporada, e podemos esperar que a revelação chinesa Eileen Gu (halfpipe, slopestyle e big air) e a especialista de moguls Perrine Laffont (França) estejam nas manchetes até março.

A Copa do Mundo será interrompida brevemente para a competição do esqui estilo livre nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 (3 a 19 de fevereiro).

MAIS | Programação do esqui estilo livre - Beijing 2022

Confira o nosso guia das principais coisas que você precisa saber desta temporada.

Mikael Kingsbury do Canadá compete em Tazawako na Copa do Mundo em fevereiro de 2019. Foto: 2019 Getty Images

Masculino: o rei do moguls está de volta

Pela primeira vez desde 2011, Mikaël Kingsbury (Canadá) não foi levou um globo de cristal na última temporada. O detentor de todos os recordes no moguls só competiu em três eventos no circuito depois de sofrer duas fraturas vertebrais. No entanto, o duas vezes medalhista Olímpico mostrou que está totalmente recuperado ao ganhar um quinto título mundial em Almaty, Cazaquistão, em março de 2021.

Medalhista Olímpico de prata e atual campeão da Copa do Mundo, Matt Graham (Austrália) tentará superar Kingsbury novamente. Também vale ficar de olho no francês Benjamin Cavet, vice no último Campeonato Mundial e Copa do Mundo.

No aerials masculino, Maxim Burov (Federação Russa de Ski), de 23 anos, está com tudo, após ganhar dois títulos mundiais e seu segundo globo de cristal na última temporada.

A dominância americana no halfpipe, liderada por David Wise (bicampeão Olímpico) e Aaron Blunck - vencedor do globo de cristal da disciplina nos últimos dois anos - pode ser ameaçada pelo neozelandês Nico Porteous, de 19 anos, atual campeão mundial e medalhista de bronze em PyeongChang 2018.

Atual campeão da Copa do Mundo Colby Stevenson (EUA) e Andri Ragetti (Suíça) são os principais nomes do slopestyle, especialmente depois de abocanharem a prata e o ouro respectivamente no último Mundial. Na cola deles você provavelmente encontrará os noruegueses Ferdinand Dahl, Christian Nummedal e Oysten Braten.

As expectativas são altas no canadense Reece Howard, o atual Novato do Ano, que ganhou dois globos de cristal em 2021 no ski cross e no cross alps tour. Mas não subestime o veterano suíço Alex Fiva, que levou o título mundial do ski cross neste ano.

Finalmente, a competição no big air parece bem aberta, com apenas um evento da Copa do Mundo no último ano (vencido pelo norueguês Birk Ruud da Noruega). No entanto, o homem do momento é o campeão mundial de 2021 Oliwer Magnusson da Suécia.

Perrine Laffont da França treina durante uma etapa da Copa do Mundo em Park City, EUA, em fevereiro de 2021. Foto: 2021 Getty Images

Feminino: esperança em Laffont e Eileen Gu

Não há o que fazer além de correr atrás do fenômeno francês Perrine Laffont quando se trata de moguls. A atleta de 22 anos vai atrás do seu terceiro globo de cristal geral consecutivo (não houve prêmio geral concedido em 2021) e quinto consecutivo no moguls nesta temporada. Campeã Olímpica e tricampeã mundial, Laffont deve ficar de olho na vice-campeã mundial Yulia Galysheva (Kazakhstan).

A australiana Laura Peel tem dominado o aerials, vencendo o Mundial e o último globo de cristal da disciplina, mas fique de olho nas americanas Ashley Caldwell - medalhista de prata no Mundial - e a vice da última Copa Winter Vinecki.

Depois de se apresentar ao mundo Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020 (três medalhas), a estrela adolescente Eileen Gu da República Popular da China vai lutar pelo seu primeiro globo de cristal. A atleta de 18 anos teve excelentes performances no X-Games de 2021 - ouro no superpipe e no slopestyle - e no Mundial de 2021, com ouros no halfpipe e no slopestyle.

A canadense Rachael Karker está na cola de Gu no halfpipe - com uma prata no Mundial e o globo de cristal da última temporada - enquanto as principais rivais da chinesa no slopestyle são a francesa Tess Ledeux, campeã da última Copa do Mundo, e as suíças Mathilde Gremaud e Sarah Hoefflin.

O único evento do big air na última temporada foi vencido por Guilia Tanno (Suíça), enquanto Anastasia Tatalina, defendendo a Federação Russa de Esqui, é a campeã mundial. As favoritas no ski cross são a atual campeã da Copa Fanny Smith (Suíça) e a campeã mundial Sandra Naslund, da Suécia.

Na competição mista de aerials, que estreia no programa Olímpico em Pequim, o único evento do último ano teve a Federação Russa de Esqui, a Suíça e os EUA no pódio. Com um time balanceado e versátil, a Suíça é uma boa aposta para defender o título da Copa das Nações.

Calendário da Copa do Mundo FIS de esqui estilo livre de 2021/2022

Outubro 22 – Chur (Suíça) – big air

Novembro 20, 2021 – Stubai (Áustria) - slopestyle

Novembro 27, 2021 – Secret Garden (China) – ski cross

Dezembro 2-3-4-10-11, 2021 – Ruka (Finlândia) – moguls, aerials, team aerials

Dezembro 4, 2021 – Steamboat (EUA) – big air

Dezembro 10, 2021 – Copper Mountain (EUA) - halfpipe

Dezembro 10-11, 2021 – Val Thorens (França) – ski cross, moguls

Dezembro 10-11, 2021 – Ruka (Finlândia) – aerials

Dezembro 11-12, 2021 – Idre (Suécia) – moguls, dual moguls

Dezembro 14-15, 2021 – Arosa (Suíça) – ski cross, ski cross team

Dezembro 17-18, 2021 – Alpe d’Huez (França) – moguls, dual moguls

Dezembro 19-20, 2021 – Innichen (Itália) – ski cross

Dezembro 30, 2021, January 1, 2022 – Calgary (Canadá) - halfpipe

Janeiro 5, 2022 – Le Relais (Canadá) – aerials

Janeiro 7-8, 2022 – Mammoth (EUA) – halfpipe, slopestyle

Janeiro 7-8, 2022 – Mont-Tremblant (Canadá) – moguls

Janeiro 12-13-14, 2022 – Deer Valley (EUA) – moguls, aerials

Janeiro 14-15, 2022 – Nakiska (Canadá) – ski cross

Janeiro 16, 2022 – Font Romeu (França) - slopestyle

Janeiro 22-23, 2022 – Idre (Suécia) – ski cross

Janeiro 23, 2022 – Chiesa (Itália) – moguls

Fevereiro 26-27, 2022 – Yaroslavl (Rússia) – aerials, team aerials

Fevereiro 26-27, 2022 – Tazawako (Japão) – moguls, dual moguls

Fevereiro 26-27, 2022 – Sunny Valley (Rússia) – ski cross

Março 3-4-5, 2022 – Bakuriani (Geórgia) - slopestyle

Março 5, 2022 – Moscow (Rússia) – aerials

Março 5-6, 2022 - Krasnoyark (Rússia) - moguls, dual moguls

Março 10-11-12, 2022 – Tignes (França) - slopestyle

Março 11-12-13, 2022 – Reiteralm (Suíça) – ski cross

Março 12-13, 2022 – Shymbulak (Cazaquistão) – dual moguls, aerials

Março 19, 2022 – Veysonnaz (Suíça) – ski cross

Março 19-20, 2022 – Megève (França) – moguls, dual moguls

Março 26, 2022 – Silvaplana (Suíça) - slopestyle

*Informações sujeitas a mudanças