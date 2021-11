Nicole Silveira se recupera e vence etapa da Copa Intercontinental

Principal nome do Brasil nos esportes de inverno na atualidade, Nicole Silveira venceu mais uma prova internacional, desta vez na Copa Intercontinental de skeleton, em Whistler, no Canadá.

A brasileira teve um erro no sábado (13 de novembro) terminando o dia em nono, mas se recuperou no domingo (14) e liderou a prova.

Silveira busca a classificação para os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, que acontecem de 4 a 20 de fevereiro de 2022. O Brasil jamais teve representantes no skeleton feminino nos Jogos.

No sábado (13), Silveira errou na primeira descida e acertou a parede da pista, marcando 57s28. A recuperação veio na segunda volta do sábado, com 54s69. A soma de 1min51s97 (2s64 a mais que a líder, a alemã Sophia Griebel) deixou a brasileira na nona colocação no dia.

Já no domingo, Silveira fez duas excelentes descidas, com soma de 1min49s00, superando todas as adversárias, inclusive Griebel, que foi bronze no Mundial de 2019.

Os resultados na Copa Intercontinental deram 196 pontos à brasileira no ranking que define as classificadas para Pequim. Com os 225 pontos que Silveira já havia somado com os três primeiros lugares na etapa de Whistler da Copa América, ela tem 421 até o momento.

Apesar de não ter contado pontos, o oitavo lugar no evento-teste de Pequim em outubro também mostra que a brasileira está entrando na elite do esporte.

Sua próxima competição será a etapa de Park City (EUA) da Copa América, em 19 e 20 de novembro. A partir de dezembro, ela começa a disputar o circuito da Copa do Mundo, que conta com as melhores atletas do mundo.

O skeleton feminino terá 25 vagas em Pequim, com 11 reservadas para países que só possuem uma atleta elegível, que deve ser o caso do Brasil.

Silveira venceu nesta semana o Prêmio Brasil Olímpico de melhor atleta do ano na categoria esportes no gelo. Na neve, o premiado foi o esquiador alpino Michel Macedo.