Nicole Silveira em oitavo lugar no evento-teste do skeleton para Beijing 2022

O Brasil começou bem a temporada 2021/2022 do skeleton. Nicole Silveira obteve a oitava melhor marca, conquistada no evento-teste para Beijing 2022, realizado no Centro Nacional de Esportes de Pista, na Zona de Yanqing, na China, palco da modalidade nos próximos Jogos de Inverno.

As provas contaram com 25 atletas de 16 países na disputa entre as mulheres, e 30 competidores de 17 países entre os homens.

A gaúcha de Rio Grande, de 27 anos, somou 2:07.95 segundos depois de duas corridas. Na primeira ela fez 1:04.16 segundos, e na seguinte 1:03.79 segundos. Ficou à frente da atual medalhista de bronze em Jogos, a britânica Laura Deas.

A Alemanha venceu tanto no feminino quanto no masculino, com Tina Hermann (atual campeã mundial) e Alexander Gassner (atual medalhista de bronze no campeonato do mundo), respectivamente.

“Foi uma semana de crescimento exponencial. Uma semana em que eu subi para um novo nível. Não foram somente as descidas, mas meu push também melhorou. Nos treinamentos dessas últimas três semanas eu fui capaz de aprender a pista e me manter uma das mais consistentes com minhas descidas, entre as melhores do mundo. Um ótimo começo para a temporada! Estou muito animada”

-Nicole Silveira (BRA), para o site da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo

O evento do último fim-de-semana é oficial da Federação Internacional de Bobsled e Skeleton (sigla IBSF em inglês) e foi a conclusão de um período de três semanas de treinamento na pista Olímpica dos Jogos Beijing 2022 para vários atletas de todo o mundo.

Nicole agora viajará para Whistler, no Canadá, onde vai disputar a Copa América, em novembro. Para se classificar para os Jogos, é preciso obter uma das 25 vagas disponíveis no ranking Olímpico.

Os Jogos Beijing 2022 começarão no dia 4 de fevereiro.