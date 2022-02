Brasileiros do esqui cross-country em ação nesta terça-feira em Beijing 2022: veja horários e onde assistir

As emoções do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno voltam a Zhangjiakou, com as provas de sprint feminino e masculino. Enquanto Manex Silva já competiu no domingo, não completando a prova do skiathlon de 30km, será a estreia de Eduarda Ribera e Jaqueline Mourão em Beijing 2022.

Você pode acompanhar as emoções do esqui cross-country de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

Jaqueline Mourão, Manex Silva e Eduarda Ribera, esquiadores cross-country do Brasil na Vila Olímpica de Beijing 2022 Foto: Alexandre Castello Branco/COB

O sprint do esqui cross-country

O sprint consiste de corridas individuais de velocidade (1,2km para os homens e 1,4km para as mulheres), com provas de classificação, depois as baterias em que os primeiros avançam às fases finais.

Brasileiros em ação

16:00 hora local (5:00 hora de Brasília) - Classificatória - Sprint livre feminino (Eduarda Ribera/Jaqueline Mourão)

(5:00 hora de Brasília) - Classificatória - 16:50 hora local (5:50 hora de Brasília) - Classificatória - Sprint livre masculino (Manex Silva)

As quartas de final serão disputadas logo na sequência, com o feminino a partir das 18:30 pela hora de Pequim (7:30 hora de Brasília) e o masculino a partir das 18:55 pela hora de Pequim (7:55 hora de Brasília).

Os atletas

Eduarda Ribera

Esteve nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020. Aos 17 anos de idade é a segunda atleta mais nova de sempre do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno. Ficou em terceiro lugar entre as brasileiras que disputavam as duas vagas para Beijing 2022 e foi chamada de última hora em função do acidente automobilístico de Bruna Moura no dia 27 de janeiro, que a deixou de fora dos Jogos em Pequim.

"Estar ao lado das melhores do mundo vai me deixar um pouco nervosa, mas vou dar o meu melhor por todo mundo e curtir todos os momentos aqui", comentou Eduarda Ribera em entrevista para o Olympics.com.

Jaqueline Mourão

Em sua oitava edição de Jogos Olímpicos, quinta vez na de Inverno, a mineira de Belo Horizonte é a atleta do Brasil recordista em participações e foi porta-bandeira do país na Cerimônia de Abertura de Beijing 2022 ao lado de Edson Bindilatti.

Manex Silva

Atual campeão brasileiro de rollerski (variante de verão do esqui cross-country), o acreano de 19 anos vive na Espanha desde bem pequeno e próximo aos Pirineus, região com muitas estações de esportes de inverno. Assim como Eduarda Ribera, também participou dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020, tendo terminado entre os 40 melhores na prova do sprint, o melhor sul-americano na prova.

"Estar em Beijing 2022 é uma etapa do meu processo de desenvolvimento, ainda tenho muito trabalho para fazer. Sei que sou muito novo e ainda não estou no nível dos melhores, mas acredito que com muita dedicação, foco e treino, chegarei a um patamar mais alto daqui a alguns anos", comentou Manex Silva para o site do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

