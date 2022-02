Alerta de medalha: ROC faz dobradinha com Bolshunov e Spitsov no skiathlon masculino do cross-country

O ROC fez uma dobradinha no skiathlon 15km + 15km do esqui cross-country em Beijing 2022. Alexander Bolshunov, 25, enfim conquistou seu primeiro ouro Olímpico, sua quinta medalha Olímpica, com tempo de 1h16min09s.

Seu compatriota Denis Spitsov terminou em segundo, um minuto e 11 segundos atrás do campeão Olímpico. É sua terceira prata Olímpica e quarto pódio. O bronze ficou com o finlandês Iivo Niskanen, agora detentor de três medalhas Olímpicas, chegando dois minutos depois de Bolshunov.

Bolshunov tirou um peso das costas com o título Olímpico, já que havia batido na trave algumas vezes. O atleta do ROC saiu de PyeongChang 2018 com três pratas (revezamento 4x10km, sprint por equipes e 50km clássico) e um bronze (sprint individual).

Em três desse eventos em PyeongChang, o campeão havia sido o norueguês Johannes Høsflot Klæbo, seu maior rival, que terminou o skiathlon em Pequim apenas na 40ª colocação.

No entanto, no skiathlon de 30km, Bolshunov era considerado favorito, já que é o campeão mundial mais recente (2021).

No skiathlon, os atletas competem metade da prova no estilo clássico (que é mais desgastante) e a outra no estilo livre.

Manex Silva não completa prova em estreia Olímpica

O brasileiro Manex Silva levou uma volta dos líderes de, acordo com as regras, foi retirado da prova nesse momento.

"Foi bom, eu estava um pouco nervoso, mas não tanto. É uma pista muito dura, esta prova é muito dura. Tentei fazer o meu melhor possível, mas foi muito duro", comentou o brasileiro ao Sportv.

Manex é o primeiro brasileiro a se classificar para os Jogos Olímpicos de Inverno no critério A, permitindo que ele participe de todas as provas individuais do programa. Seu próximo compromisso é no dia 8 de fevereiro, no sprint individual, às 16:50 locais (5:50 de Brasília).