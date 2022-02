Porta-bandeiras do Brasil desfilam na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

O Estádio Nacional, em Pequim, recebeu na noite desta sexta-feira, dia 4 de fevereiro a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022. É a primeira cidade do planeta a sediar tanto uma edição de verão (Beijing 2008) quanto de inverno dos Jogos.

O Brasil viajou até a República Popular da China com a terceira maior delegação das Américas (atrás dos Estados Unidos e do Canadá), com 11 atletas, e foi o 16º país a desfilar. As funções de porta-bandeiras foram divididas entre duas grandes referências do esporte brasileiro, com muitos anos de estrada: Edson Bindilatti, do bobsled, e Jaqueline Mourão, do esqui cross-country.

Conduzir o pavilhão nacional durante o desfile das delegações na Cerimônia de Abertura dos Jogos é um dos momentos mais altos da carreira de um atleta. O protocolo sugere que o porta-bandeira é o representante do país, uma função exercida há séculos, cujas origens estão no cotidiano militar e era concedida aos combatentes mais distintos.

A fim de promover a igualdade de gênero, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) escolheu Edson Bindilatti e Jaqueline Mourão, respectivamente representantes de esportes do gelo (bobsled) e da neve (esqui cross-country).

Edson Bindilatti para a sua quinta e possivelmente última participação em Jogos Olímpicos de Inverno, todas elas no bobsled. Vindo do decatlo, o baiano de 42 anos foi um dos pioneiros do esporte no Brasil, há mais de duas décadas. Tendo começado do nada este esporte no Brasil, é protagonista do crescimento das suas seleções nestes anos todos. Após Beijing 2022 vai se dedicar a formar novos talentos para os trenós brasileiros.

Desempenhou a função de porta-bandeira pela segunda vez, já que foi em PyeongChang 2018: "Essa indicação é a prova de um trabalho bem feito, bonito que temos realizado pelos esportes de inverno, que vêm crescendo a cada dia, evoluindo sempre", disse Bindilatti para o site do COB.

Jaqueline Mourão é a atleta brasileira com mais participações em Jogos Olímpicos: oito com Beijing 2022, sendo a quinta vez em Jogos de Inverno, tendo representado o Brasil não apenas no esqui cross-country, mas também no biatlo. Assim como Bindilatti, foi porta-bandeira em Cerimônia de Abertura de Jogos de Inverno pela segunda vez, uma vez que foi em Sochi 2014. "Estou muito emocionada em carregar a bandeira do Brasil de novo...só tenho a agradecer a indicação. Sinto um orgulho incrível e estou muito honrada", disse Mourão para o site do COB.

Os porta-bandeiras do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno

Uma lista de quem conduziu a bandeira brasileira nas Cerimônias de Abertura dos Jogos de Inverno: