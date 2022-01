Bruna Moura sofre acidente de carro, está fora de Beijing 2022 e é substituída por Eduarda Ribera

O Comitê Olímpico do Brasil divulgou que a atleta brasileira do esqui cross-country, Bruna Moura, sofreu um acidente automobilístico próximo à cidade de Obervintl, na Itália. Bruna está fora dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 e será substituída por Eduarda Ribera.

Ainda em recuperação de Covid-19, Bruna estava para a Alemanha, onde faria o exame RT-PCR para poder viajar a Pequim. A atleta relatou ao UOL que seu carro colidiu com um caminhão e o motorista faleceu. Bruna sofreu fraturas na ulna (osso do antebraço), nos pés e nas costelas e se encontra hospitalizada em Bolzano, na Itália. Ela deve ser transferida quando possível para os Países Baixos, onde mora.

"Eu estava sentada no banco de trás e com o cinto de segurança, os médicos falaram que foi isso que me salvou. Eu não vou para as Olimpíadas de Inverno dessa vez, mas eu estou viva", afirmou Bruna ao Globoesporte.com.

"Quando eu acordei do acidente, ainda lá na van, eu acordei assustada, porque acordei sentindo muita dor, vendo muita gente tentando me tirar da van. Não entendi o que estava acontecendo, estava completamente confusa. Estava difícil de respirar, doía muito, mas eu tava contente, porque eu sabia que se eu estava sentindo dor eu não tinha perdido meus movimentos. Não tinha lesionado a coluna de uma forma perigosa", ela acrescentou ao UOL.

Esta seria a primeira participação Olímpica de Bruna, aos 27 anos. Pupila de Jaqueline Mourão no ciclismo mountain bike, a atleta de Caraguatatuba, litoral de São Paulo, superou uma doença cardíaca congênita e se encontrou no esqui cross-country, conquistando uma vaga para Pequim. Saiba mais sobre a história de Bruna aqui.

O COB e a Confederação Brasileira de Desportes na Neve (CBDN) convocaram Eduarda Ribera, de 17 anos, que disputava uma das vagas do Brasil no cross-country, para ocupar a vaga. Ela embarcará para Pequim nesta sexta, dia 28.