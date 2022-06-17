【ゴルフ】全米OP第1日：松山英樹は4打差26位T発進、4アンダーのアダム・ハドウィンが単独首位

海外メジャー今季3戦目、米国男子PGAツアー「全米オープン」が現地時間6月16日、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ブルックラインのザ・カントリークラブで開幕した。日本から出場の松山英樹（LEXUS）は、第1ラウンドではインコーススタート。12番ホールでダブルボギーを叩くなど、1オーバーで前半9ホールを終える。後半は2番ホールをボギーとしたが、6番ホールと9番ホールでバーディ。3バーディ・1ボギー・1ダブルボギーでスコアは「70」、Tokyo2020オリンピック金メダルのザンダー・シャウフェレ（アメリカ合衆国）らと並ぶイーブンパーの26位タイスタートとしている。

その他の日本勢ではアマチュアの中島啓太と出水田大二郎（TOSS）が3オーバー79位タイ、小平智（Admiral）と杉山知靖（中央日本土地建物グループ）は4オーバー102位タイ。香妻陣一朗（国際スポーツ振興協会）は6オーバー125位タイ、星野陸也（興和）は7オーバー136位タイとした。

初日を終え、単独首位に立ったのはアダム・ハドウィン（カナダ）。6バーディ・2ボギーの「66」で4アンダーとした。1打差の2位タイにはローリー・マキロイ（北アイルランド）ら5選手、2打差の7位タイにはダスティン・ジョンソン（アメリカ合衆国）ら7選手。コリン・モリカワ（同）、ジャスティン・トーマス（同）、ウィル・ザラトリス（同）、ジョン・ラーム（スペイン）らは1アンダー14位タイ。

「全米オープン」は海外メジャー3戦目。アメリカ合衆国マサチューセッツ州のザ・カントリークラブ（7264ヤード・パー70）で、19日まで開催される。同地で「全米オープン」が行われるのは34年ぶりとなる。

■日程・放送予定

第1日：6月16日

第2日：6月17日

第3日：6月18日

第4日：6月19日

※放送予定は日本時間