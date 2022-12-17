【スノーボード】W杯コッパーマウンテンHP：平野海祝、小野光希が3位

アメリカ合衆国・コッパ―マウンテンで12月14日から17日にかけ、スノーボードのFISワールドカップが開催されている。16日は男女ハーフパイプの決勝を実施。平野海祝、小野光希がそれぞれ3位に入った。
国際スキー・スノーボード連盟（FIS）が主催するスノーボードのワールドカップが、アメリカ合衆国コロラド州コッパーマウンテンで現地時間12月14日から17日にかけて開催。16日は男女ハーフパイプの決勝が行われた。
男子では平野海祝（TOKIOインカラミ）が決勝に出場。1本目で88.25点をマークし、3位に入った。北京2022オリンピック銀メダルのスコッティ・ジェームス（オーストラリア）が、99.00点を記録し優勝。2位はヤン・シェーラー（スイス）だった。
女子は予選上位8選手が決勝に臨んだ。日本からは小野光希（バートン）と冨田るき（東海東京フィナンシャル･ホールディングス）が出場。1本目で85.00点を出した小野は3位。76.75点の冨田は4位となっている。優勝は北京2022銀メダルのケラルト・カステリェト（スペイン）で89.75点、2位は88.75点のエリザベス・ホスキング（カナダ）だった。
Perfection.— fissnowboard (@fissnowboard) December 16, 2022
Scotty James 🇦🇺 put down what was, quite simply, one of the finest runs in halfpipe history on Friday, scoring a nearly unprecedented 99.00 points for victory at the Toyota U.S. Grand Prix at Copper Mountain.
Absolutely legendary.#fissnowboard #scottyjames pic.twitter.com/vW2CMHASO0
17日は男女ビッグエアの決勝が行われ、日本勢男子では木俣椋真（ヤマゼンロックザキッズ）、荻原大翔（尾瀬スノースポーツクラブ）、長谷川帝勝（STANCER）が出場。女子では北京2022オリンピック銅メダルの村瀬心椛（ムラサキスポーツ）、深田茉莉（ヤマゼンロックキッズ）、鬼塚雅（ISPS）浅沼妃莉（ムラサキスポーツ）が決勝に進んでいる。
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