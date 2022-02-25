【3月2日競技開始】競泳・国際大会日本代表選手選考会｜大橋悠依、池江璃花子、瀬戸大也らが代表入りを目指す

競泳の国際大会日本代表選手選考会が3月1日から5日（競技開始は2日）にかけ、東京辰巳国際水泳場（東京都江東区）で行われる。本大会では、FINA（国際水泳連盟）世界選手権2022など国際大会の日本代表選手を選考。ここでは日程・放送予定を紹介する。

国際大会日本代表選手選考会（日本水泳連盟）

■日程

3月1日

公式練習

3月2日

予選

女子400ｍ自由形 10:00

女子50ｍバタフライ

男子50ｍバタフライ

男子400ｍ個人メドレー 10:43

男子100ｍ自由形

女子100ｍ平泳ぎ

男子100ｍ平泳ぎ

男子1500ｍ自由形 11:54

決勝

女子400ｍ自由形 16:00

女子50ｍバタフライ

男子50ｍバタフライ

男子400ｍ個人メドレー 16:37

男子100ｍ自由形

女子100ｍ平泳ぎ 17:02

男子100ｍ平泳ぎ

3月3日

予選

女子50ｍ平泳ぎ 10:00

男子50ｍ平泳ぎ

女子400ｍ個人メドレー

女子200ｍ自由形 10:41

男子200ｍ自由形

女子100ｍ背泳ぎ

男子100ｍ背泳ぎ

女子800ｍ自由形 11:40

決勝

男子1500ｍ自由形 16:00

女子50ｍ平泳ぎ

男子50ｍ平泳ぎ

女子400ｍ個人メドレー 16:46

女子200ｍ自由形

男子200ｍ自由形

女子100ｍ背泳ぎ 17:22

男子100ｍ背泳ぎ

3月4日

予選

女子50ｍ背泳ぎ 10:00

男子50ｍ背泳ぎ

女子200ｍバタフライ

男子200ｍバタフライ

女子100ｍ自由形 10:56

男子400ｍ自由形

女子200ｍ個人メドレー

男子200ｍ個人メドレー

決勝

女子800ｍ自由形 16:00

女子50ｍ背泳ぎ

男子50ｍ背泳ぎ

女子200ｍバタフライ 16:40

男子200ｍバタフライ

女子100ｍ自由形

男子400ｍ自由形 17:12

女子200ｍ個人メドレー

男子200ｍ個人メドレー

3月5日

予選

女子50ｍ自由形 10:00

男子50ｍ自由形

女子200ｍ背泳ぎ

男子200ｍ背泳ぎ

女子100ｍバタフライ 11:00

男子100ｍバタフライ

女子200ｍ平泳ぎ

男子200ｍ平泳ぎ

女子1500ｍ自由形タイム決勝 12:03

男子800ｍ自由形タイム決勝

決勝

女子1500ｍ自由形タイム決勝 15:30

男子800ｍ自由形タイム決勝

女子50ｍ自由形 16:15

男子50ｍ自由形

女子200ｍ背泳ぎ

男子200ｍ背泳ぎ

女子100ｍバタフライ 16:57

男子100ｍバタフライ

女子200ｍ平泳ぎ

男子200ｍ平泳ぎ

競技日程（PDF）

■放送予定

3月2日

3月3日

3月4日

3月5日

■国際大会日本代表選手選考会

国際大会日本代表選手選考会では、その名の通り国際大会の日本代表が選考される。本大会の成績によってFINA世界選手権、FISU（国際大学スポーツ連盟）ワールドユニバーシティゲームズ2022（中国・成都／6月26日-7月7日）、第19回アジア競技大会2022（中国・杭州／9月10日-25日）の日本代表選手を選考する。なおFINA世界選手権は、第19回大会が5月に福岡県福岡市で開催される予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により2023年7月14日から30日に延期。FINAは2月7日、FINA世界選手権を6月18日から7月3日にハンガリー・ブダペストで開催することを発表している。

国際大会日本代表選手選考会には、東京2020オリンピック女子200m・400m個人メドレー金メダリストの大橋悠依らが出場予定。池江璃花子は自由形とバタフライで計5種目にエントリーしている。他にも瀬戸大也、本多灯、入江陵介らが日本代表の座を争う。