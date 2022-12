【サッカー】シニシャ・ミハイロヴィッチ氏が死去、白血病で闘病...本田圭佑や冨安健洋ら教え子が追悼

By オリンピックチャンネル編集部

1 分 By オリンピックチャンネル編集部

View this post on Instagram

Calcio in lutto per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Gravina: “È stato un esempio di passione, determinazione e coraggio" https://t.co/4fRP8MHCFr pic.twitter.com/yMPGwc2KcD

もっと見る

You May Like