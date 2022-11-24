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【サッカー】カタールW杯日本代表の結果まとめ...「死の組」に入った日本のグループステージ突破は？

FIFAワールドカップカタール2022が11月20日に開幕。ここでは、7大会連続7度目のW杯に臨む日本代表の今大会結果をまとめる。

1 By オリンピックチャンネル編集部
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(写真： GETTY IMAGES)

FIFAワールドカップカタール2022が11月20日に開幕。日本代表・SAMURAI BLUEは、7大会連続7度目のW杯に臨む。

日本は優勝経験国のドイツ代表、スペイン代表の2チームほかコスタリカ代表と同じグループEに入った。「死の組」とも呼ばれる厳しいグループで、日本はどのような成績を残すか。ここではカタールW杯における日本の結果をまとめる。

グループステージ（E組）
日程対戦相手スコア得点者
第1戦：11月23日ドイツ〇2-1ギュンドアン（33分） 堂安律（75分） 浅野拓磨（83分）
第2戦：11月27日コスタリカ
第3戦：12月1日スペイン
サッカー
20 Nov - 18 Dec
サッカー | ワールドカップ 2022 | カタール - カタール
サッカー | ワールドカップ 2022 | カタール

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Football | World Cup 2022 | Qatar 
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