【サッカー】カタールW杯日本代表の結果まとめ...「死の組」に入った日本のグループステージ突破は？

FIFAワールドカップカタール2022が11月20日に開幕。ここでは、7大会連続7度目のW杯に臨む日本代表の今大会結果をまとめる。
FIFAワールドカップカタール2022が11月20日に開幕。日本代表・SAMURAI BLUEは、7大会連続7度目のW杯に臨む。
日本は優勝経験国のドイツ代表、スペイン代表の2チームほかコスタリカ代表と同じグループEに入った。「死の組」とも呼ばれる厳しいグループで、日本はどのような成績を残すか。ここではカタールW杯における日本の結果をまとめる。
|日程
|対戦相手
|スコア
|得点者
|第1戦：11月23日
|ドイツ
|〇2-1
|ギュンドアン（33分） 堂安律（75分） 浅野拓磨（83分）
|第2戦：11月27日
|コスタリカ
|第3戦：12月1日
|スペイン
🔹#SAMURAIBLUE— サッカー日本代表 🇯🇵 【11.17(木)】vs 🇨🇦【11.23(水)】vs 🇩🇪 (@jfa_samuraiblue) November 24, 2022
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