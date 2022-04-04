【柔道】世界選手権の男子日本代表を発表…66キロ級は阿部一二三と丸山城志郎

Tokyo2020金メダリストの髙藤直寿、永瀬貴規らを選出

文： 渡辺文重
柔道
Takanori NAGASE
写真： Getty Images

全日本柔道連盟（AJJF）は4月3日、全日本選抜柔道体重別選手権大会の結果を受け、10月の世界柔道選手権大会（ウズベキスタン・タシケント）の男子日本代表を発表。Tokyo2020金メダリストの髙藤直寿、阿部一二三（ともにパーク24）、永瀬貴規（旭化成）らが選出されている。

66キロ級は阿部のほか丸山城志郎（ミキハウス）、81キロ級は永瀬とともに藤原崇太郎（旭化成）が選ばれている。なお男子100キロ超級は4月29日開催の令和4年全日本柔道選手権大会後、女子78キロ超級は17日開催の第37回皇后盃全日本女子柔道選手権大会後、発表される。

男子日本代表および2日に発表された女子日本代表は以下の通り。

【男子日本代表】

  • 100㎏級 飯田 健太郎（旭化成）
  • 90㎏級 増山 香補（パーク24）
  • 81㎏級 永瀬 貴規（旭化成）
  • 81㎏級 藤原 崇太郎（旭化成）
  • 73㎏級 橋本 壮市（パーク24）
  • 66㎏級 阿部 一二三（パーク24）
  • 66㎏級 丸山 城志郎（ミキハウス）
  • 60㎏級 髙藤 直寿（パーク24）

【女子日本代表】

  • 78kg級 濵田 尚里（自衛隊体育学校）
  • 70kg級 田中 志歩（JR東日本）
  • 63kg級 堀川 恵（パーク24）
  • 57kg級 舟久保 遥香（三井住友海上火災保険）
  • 52kg級 阿部 詩（日本体育大学4年）
  • 48kg級 渡名喜 風南（パーク24）
  • 48kg級 角田 夏実（了徳寺大学職）

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