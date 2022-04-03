【柔道】全日本選抜柔道体重別選手権男子：Tokyo2020金の阿部一二三、永瀬貴規が優勝

2022年全日本選抜柔道体重別選手権大会は4月3日、男子全7階級を行った。66キロ級決勝では、Tokyo2020オリンピック金メダリストの阿部一二三（パーク24株式会社）が丸山城志郎（株式会社ミキハウス）を下して優勝。81キロ級も、同金メダルの永瀬貴規（旭化成株式会社）が制している。
一方60キロ級決勝では、古賀玄暉（旭化成株式会社）が同金メダルの髙藤直寿（パーク24株式会社）に勝利を収めた。古賀の父は、バルセロナ1992男子71キロ級金メダリストの故古賀稔彦。また100キロ超級では、バルセロナ1992男子95キロ超級銀メダリスト・小川直也氏の息子、小川雄勢（パーク24株式会社）が優勝している。
男子100キロ級は、Tokyo2020金メダルのウルフ・アロン（了德寺大学職員）が欠場。リオデジャネイロ2016銅メダリストの羽賀龍之介（旭化成株式会社）が制した。
2022年全日本選抜柔道体重別選手権大会・男子優勝者
- 60kg級：古賀玄暉（旭化成）
- 66kg級：阿部一二三（パーク24）
- 73kg級：橋本壮市（パーク24）
- 81kg級：永瀬貴規（旭化成）
- 90kg級：増山香補（パーク24）
- 100kg級：羽賀龍之介（旭化成）
- 100kg超級：小川雄勢（パーク24）