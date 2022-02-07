【柔道】グランドスラム・パリ：日本、男女7階級で優勝

IJF（国際柔道連盟）グランドスラム・パリが現地時間2月5日から6日かけてフランスで開催された。日本からは男女23名がエントリー。3名が欠場となったものの、男子90キロ級の村尾三四郎（東海大学3年）、女子78キロ超級の冨田若春（コマツ）ほか、男女7階級で優勝を収めている。エントリー23選手の結果は以下の通り。
- 男子100キロ超級：原沢 久喜（百五銀行）欠場
- 男子100キロ超級：影浦 心（日本中央競馬会）3位
- 男子100キロ級：飯田 健太郎（旭化成株式会社）3位
- 男子90キロ級：向 翔一郎（ALSOK）欠場
- 男子90キロ級：村尾 三四郎（東海大学3年）優勝
- 男子81キロ級：佐々木 健志（ALSOK）欠場
- 男子81キロ級：藤原 崇太郎（旭化成株式会社）優勝
- 男子73キロ級：橋本 壮市（パーク24株式会社）2位
- 男子73キロ級：原田 健士（ALSOK）2回戦敗退
- 男子66キロ級：田中 龍馬（筑波大学2年）3位
- 男子60キロ級：永山 竜樹（了德寺大学職）優勝
- 女子78キロ超級：冨田 若春（コマツ）優勝
- 女子78キロ級：梅木 真美（ALSOK）2位
- 女子78キロ級：髙山 莉加（三井住友海上火災保険株式会社）1回戦敗退
- 女子70キロ級：大野 陽子（コマツ）3位
- 女子70キロ級：新添 左季（自衛隊体育学校）2位
- 女子63キロ級：鍋倉 那美（了德寺大学職）優勝
- 女子63キロ級：土井 雅子（JR東日本）2位
- 女子57キロ級：玉置 桃（三井住友海上火災保険株式会社）2位
- 女子57キロ級：舟久保 遥香（三井住友海上火災保険株式会社）優勝
- 女子52キロ級：志々目 愛（了德寺大学職）3位
- 女子48キロ級：角田 夏実（了德寺大学職）優勝
- 女子48キロ級：古賀 若菜（山梨学院大学2年）3位