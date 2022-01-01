【スピードスケート】北京五輪日本代表内定選手を発表…⼩平奈緒は2種目、髙⽊美帆は5種目

日本スケート連盟（JSF）は12月31日、第24回オリンピック冬季競技⼤会（2022年北京五輪）スピードスケート派遣選手団を発表した。平昌五輪女子500m金、1000m銀メダリストの小平奈緒は両種目で日本代表に内定。髙⽊美帆は平昌五輪でメダルを獲得した女子1000m、1500m、チームパシュートのほか、500mと3000mでも代表に内定した。
■北京五輪派遣選手団
【男子】
- 新濱 ⽴也 （高崎健⼤職員）500m、1000m
- 森重 航 （専修⼤学）500m、1000m
- 村上 右磨 （高堂建設）500m
- ⼩島 良太 （エムウェーブ）1000m、※1500m
- ⼀⼾ 誠太郎 （ANA）1500m、5000m、MS
- ⼩⽥ 卓朗 （⽔⼾開研） 1500m
- ⼟屋 良輔 （メモリード） 10000m、MSサブ
- 森本 拓也 （三重県スポーツ協会）リザーブリスト登録
- 近藤 太郎 （ANAAS）リザーブリスト登録
- ウイリアムソン 師円 （日本電産サンキョー）リザーブリスト登録
- ⼤林 昌仁 （福井県スポーツ協会）リザーブリスト登録
【女子】
- ⼩平 奈緒（相澤病院）500m、1000m
- 髙⽊ 美帆（日本体育⼤学職員）500m、1000m、1500m、3000m、TP
- 郷 亜⾥砂（イヨテツスピードクラブ）500m
- 佐藤 綾乃（ANA）1500m、3000m、MSサブ、TP
- 髙⽊ 菜那（日本電産サンキョー）1500m、MS、TP
- 押切 美沙紀（富⼠急⾏）5000m、TP
- ⼩坂 凛（三重県スポーツ協会）MS
- 堀川 桃⾹（白樺学園高校）5000m
- 稲川 くるみ （⼤東文化⼤学）リザーブリスト登録
- ⼭⽥ 梨央 （直富商事）リザーブリスト登録
- 酒井 寧子 （富⼠急⾏）リザーブリスト登録
※小島の1500mは選手選考基準【特記事項】に定める、日本の出場枠に空きが生じている場合の追加エントリー
※MS=マススタート、TP=チームパシュート