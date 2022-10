Mondiali di calcio FIFA 2022: date, calendario partite, squadre e calciatori da tenere d'occhio, come seguirli, canzone ufficiale e mascotte del torneo in Qatar

Il Qatar ospiterà il più grande spettacolo di calcio del pianeta nel 2022, dove le stelle più seguite al mondo come Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Kylian Mbappé, Paul Pogba, Neymar e Harry Kane sono pronte ad accendersi.

Il trofeo della Coppa del mondo maschile FIFA è di nuovo in palio, quattro anni dopo l'edizione in cui la Francia si è seduta sul trono del campionato del mondo.

La posta in gioco è più alta che mai, con nazionali affermate come Brasile, Belgio, Argentina, Inghilterra, Germania, Portogallo, Senegal, Corea del Sud e molte altre che puntano alla gloria e a una nuova pagina di storia del calcio.

Ma quando e dove si gioca? Quali sono le date delle partite? Chi si è qualificato? Dove si può trovare il calendario? Chi sono i big che sono riusciti a qualificarsi con i loro paesi?

Ecco la guida di Olympics.com per avere le risposte a tutte le domande per seguire al meglio Qatar 2022.

Quando iniziano i Mondiali di calcio maschile FIFA Qatar 2022?

La Coppa del Mondo di calcio 2022 in Qatar prenderà il via domenica 20 novembre 2022 e durerà fino a domenica 18 dicembre.

È il primo Mondiale FIFA maschile che non si svolge nell'estate dell'emisfero settentrionale, e si tiene alla fine dell'autunno e all'inizio dell'inverno nella regione del Golfo Persico.

Dove si giocheranno i Mondiali di calcio del 2022?

I Mondiali di calcio del 2022 si svolgeranno in 8 stadi diversi del Qatar, in Medio Oriente:

Lusail Iconic Stadium

Al Bayt Stadium

Ahmad Bin Ali Stadium

Khalifa International Stadium

Stadium 974

Al Thumama Stadium

Education City Stadium

Al Wakrah Sports Complex

La distanza massima tra due stadi del Mondiale 2022 è di circa 70 chilometri, il che significa che si tratta di uno dei tornei più geograficamente concentrato di sempre.

Lo stato arabo del Qatar ha una popolazione di circa 3 milioni di persone, di cui oltre l'80% vive nella capitale Doha.

Qualificazioni ai Mondiali maschili: chi si è qualificato per Qatar 2022?

I

32 paesi qualificati per la Coppa del Mondo FIFA 2022 sono:

Qatar (in quanto paese ospitante)

Argentina

Brasile

Inghilterra

Francia

Spagna

Belgio

Portogallo

Germania

Paesi Bassi

Uruguay

Croazia

Danimarca

Messico

Stati Uniti

Senegal

Galles

Polonia

Australia

Giappone

Marocco

Svizzera

Ghana

Repubblica di Corea

Camerun

Serbia

Canada

Costa Rica

Tunisia

Arabia Saudita

Iran

Ecuador

Tabellone Mondiali di clacio 2022: gruppi della fase a gironi

Le squadre sono state sorteggiate in otto gruppi per la prima fase del torneo. Ci sono quattro squadre in ogni gruppo e i paesi giocheranno una volta contro le altre squadre dello stesso girone. I vincitori riceveranno 3 punti, 1 punto per squadra in caso di parità, mentre i perdenti non riceveranno alcun punto.

Al termine della fase a gironi, le prime due squadre con il maggior numero di punti di ciascun gruppo si qualificano per i turni a eliminazione diretta della fase successiva, a partire dagli ottavi di finale.

Di seguito sono riportati gli otto gruppi di quattro squadre.

Quando e a che ora si gioca la prima partita della FIFA World Cup Qatar 2022?

Il Qatar, padrone di casa, aprirà il torneo con una partita del Gruppo A contro l'Ecuador domenica 20 novembre, alle 19:00 ora locale (17:00 in Italia) a Doha, allo stadio Al Bayt.

Come e dove si comprano i biglietti per il Mondiale di calcio FIFA 2022?

I tifosi possono acquistare i biglietti sul sito web Fifa.com.

Per Qatar 2022 sono già stati venduti circa 2.5 milioni di biglietti.

I biglietti sono nella "fase last minute" della vendita. Gli organizzatori hanno limitato l'ingresso in Qatar, consentendo solo ai tifosi in possesso di un biglietto ufficiale di entrare nel Paese durante il periodo del torneo.

A che ora si giocheranno le partite dei Mondiali di calcio 2022?

Le partite dei primi due turni della fase a gironi inizieranno alle 13:00, 16:00, 19:00 e 22:00 ora standard dell'Arabia (AST), 3 ore avanti rispetto al GMT/UTC.

Vale a dire:

11:00, 14:00, 17:00 e 20:00 CET (l'ora dell'Europa centrale durante il torneo - Italia compresa)

10:00, 13:00, 16:00 e 19:00 GMT/UTC (anche l'ora del Regno Unito durante il torneo)

05:00, 08:00, 11:00 e 14:00 Eastern Standard Time (EST o ET) negli Stati Uniti d'America.

02:00, 05:00, 08:00 e 11:00 Pacific Standard Time (PST o PT) sulla costa occidentale degli Stati Uniti e del Canada.

L'ultimo turno dei gironi e le partite a eliminazione diretta si svolgeranno alle 18.00 e alle 22.00 ora locale:

16:00 e 20:00 CET (in Italia)

15:00 e 19:00 UTC / Regno Unito

10:00 e 14:00 ET

07:00 e 11:00 PT

La finale, il 18 dicembre, è alle 18:00 ora locale. Saranno le 16:00 in Europa centrale, le 15:00 UTC e nel Regno Unito, le 10:00 Eastern time e le 07:00 Pacific time negli Stati Uniti.

Who are the stars to watch at the Qatar 2022 World Cup?

The biggest names in the men's game will descend on Qatar for the sport's showpiece international event.

Two candidates for footballing G.O.A.T., Leo Messi and Cristiano Ronaldo, will be there for probably their final attempt at winning the big one.

Ronaldo is now 37 and Messi 35, and both have admitted that this is their last dance.

But Olympic champ Messi and Ronaldo will be joined by an all-star cast that includes France's Kylian Mbappe, Paul Pogba, and Antoine Griezmann - the reigning champs from 2018.

Then there's Olympic gold medallist Neymar and Brazil who have been in devastating form with a side stacked with superstars like Gabriel Jesus who fired Arsenal top of the Premier League, Vinicius Junior and Rodrygo emerging as global superstars at Real Madrid, and Olympic champion Richarlison aiming to become world champion too. And that's just in attack.

The Selecao Canarinho also boast Thiago Silva and the iconic Olympic champion Dani Alves at the back, along with defensive midfield maestros Casemiro and Fabinho.

Even in goal, Brazil have an impossible choice between Liverpool's Alisson and Manchester City's Ederson.

Then there's England with captain Harry Kane who will believe they have a strong shout after making the final of Euro 2020 and only losing out on penalties to Italy.

English stars like Phil Foden, Raheem Sterling, Jude Bellingham, Reece James, Bukayo Saka, Jack Grealish, Mason Mount, Marcus Rashford, have England fans dreaming of a first World Cup since 1966.

Outside some of the big favourites there's Uruguay's Luis Suarez, South Korea's Son Heung-Min, Belgian duo Kevin De Bruyne and Romelu Lukaku, Japanese wonderkid Kubo Takefusa, Alphonso Davies (Canada), USA soccer hope Christian Pulisic ...

The list could go on and on.

Chi sono grandi nomi da tenere d'occhio ai Mondiali di calcio di Qatar 2022?

I big del calcio maschile scenderanno in Qatar per l'evento internazionale più importante di questo sport.

Due candidati al titolo di G.O.A.T. [Greatest of all time, il più grande di sempre] del calcio, Leo Messi e Cristiano Ronaldo, saranno presenti probabilmente per il loro ultimo tentativo di vincere il titolo più importante.

Ronaldo ha 37 anni e Messi 35, ed entrambi hanno ammesso che questo è il loro ultimo ballo.

Ma i campioni Olimpici Messi e Ronaldo saranno affiancati da un cast stellare che comprende i francesi Kylian Mbappé, Paul Pogba e Antoine Griezmann - i Campioni in carica del 2018.

Poi c'è la medaglia d'oro Olimpica Neymar e il Brasile, in uno stato di forma devastante, con una squadra composta da superstar come Gabriel Jesus, che ha portato l'Arsenal in vetta alla Premier League, Vinicius Junior e Rodrygo, che stanno emergendo come fuoriclasse al Real Madrid, e il campione Olimpico Richarlison, che punta a diventare anch'egli Campione del mondo. E questo solo in attacco.

La Selecao Canarinho vanta anche Thiago Silva e l'iconico campione Olimpico Dani Alves dietro, oltre ai maestri del centrocampo difensivo Casemiro e Fabinho.

Anche in porta, il Brasile ha una scelta impossibile tra Alisson del Liverpool e Ederson del Manchester City.

A seguire, c'è l'Inghilterra, con il capitano Harry Kane, che cercherà di avere un'altra chance dopo aver raggiunto la finale di Euro 2020 e aver perso solo ai rigori contro l'Italia.

Mattatori come Phil Foden, Raheem Sterling, Jude Bellingham, Reece James, Bukayo Saka, Jack Grealish, Mason Mount, Marcus Rashford, fanno sognare i tifosi britannici per la prima Coppa del Mondo dal 1966.

Tra i grandi favoriti ci sono l'uruguaiano Luis Suarez, il sudcoreano Son Heung-Min, i belgi Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, il ragazzo prodigio giapponese Kubo Takefusa, Alphonso Davies (Canada), la speranza del calcio USA Christian Pulisic...

E quest''elenco potrebbe continuare a lungo.

Calendario delle partite Mondiali di calcio 2022

Ecco il programma di base di Qatar 2022:

20 novembre 2022: Cerimonia di apertura, apertura del Gruppo A (Qatar contro Ecuador)

2 dicembre 2022: girone finale dei gironi

3-6 dicembre: Gironi di finale

9-10 dicembre: Quarti di finale

13-14 dicembre: Semifinali

17 dicembre: Partita per il terzo posto

18 dicembre: Finale

I giorni di riposo, in cui non ci sono partite durante Qatar 2022 sono mercoledì 7 dicembre, giovedì 8 dicembre, domenica 11 dicembre, lunedì 12 dicembre, giovedì 15 dicembre e venerdì 16 dicembre.

Qual è la canzone ufficiale della Coppa del Mondo 2022?

Si fa sul serio: c'è un'intera playlist per i Mondiali di calcio del Qatar.

Al successo mondiale Hayya Hayya (Better Together) di Trinidad Cardona, Davido e Aisha ha fatto seguito Arhbo, canzone della superstar portoricana vincitrice di diversi dischi di platino Ozuna e del rapper franco-congolese Gims, il primo artista francofono a produrre e interpretare una colonna sonora della Coppa del Mondo.

Il nuovo singolo si è aggiunto alla colonna sonora ufficiale del Mondiale FIFA Qatar 2022, mentre il rapper americano Lil Baby, vincitore di un Grammy, ha pubblicato "The World is yours to take", probabilmente l'artista più importante dell'album.

Si è unito a una lunga lista di artisti iconici come Vangelis, Ennio Morricone, Plácido Domingo e Shakira.

"Quando ho iniziato a fare musica nel 2017, ho puntato tutto su un sogno che mi ha portato dove sono ora", ha dichiarato Lil Baby, il cui vero nome è Dominique Armani Jones.

"Ed è quello che voglio che i fan sentano quando ascoltano la canzone".

"Spero che vi faccia sentire come se steste scendendo in campo al Mondiale, muovendovi verso i vostri sogni, qualunque cosa significhi per voi", ha aggiunto.

"Sono di gran lunga uno dei più grandi lavoratori e credo fermamente che la pratica renda perfetti", esordisce la canzone.

Mascotte ufficiale del Mondiale di Qatar 2022: La'eeb

La'eeb è la mascotte ufficiale del Mondiale di calcio FIFA 2022.

"La'eeb è una parola araba che significa giocatore superdotato. Appartiene a un universo parallelo di mascotte che è indescrivibile: tutti sono invitati a interpretarne l'aspetto", si legge sul sito web della FIFA.

"La'eeb incoraggia tutti a credere in se stessi perché 'Ora è tutto'. Porterà la gioia del calcio a tutti. L'avventuroso, divertente e curioso La'eeb è stato svelato durante il sorteggio finale del Mondiale FIFA Qatar 2022™".

Come si chiama il trofeo della Coppa del Mondo 2022?

L'ambito trofeo d'oro in palio in Qatar si chiama semplicemente Coppa del Mondo FIFA. Viene utilizzato dal 1974. In precedenza, dal 1930 al 1970 era stato utilizzato il Trofeo Jules Rimet.

Dove si può seguire la Coppa del Mondo in TV e in live streaming digitale?

Ecco un elenco delle emittenti televisive con cui gli organizzatori della FIFA collaborano e dove è possibile vedere le partite del torneo della Coppa del Mondo 2022 in tutto il mondo.

Afghanistan ATN

Albania RTSH

Argentina TVP - TyC Sports

Armenia AMPTV

Australia SBS

Austria ORF - ServusTV

Azerbaigian İTV

Bangladesh T Sports

Bielorussia Belteleradio

Belgio RTBFVRT

Bolivia Bolivia TV - Red Uno - Unitel

Bosnia ed Erzegovina BHRT

Bulgaria BNT - Nova

Brasile TV Globo

Brunei Kristal-Astro

Cambogia TVK

Canada Bell Media

Caraibi SportsMax

Isole Cayman Logic

Asia Centrale Saran Media

Cina CCTV - Migu

Colombia Caracol Televisión - RCN Televisión

Costa Rica Teletica

Croazia HRT

Curaçao TV Direct 13

Cipro CyBC

Repubblica Ceca ČTTV Nova

Danimarca DRTV 2

Ecuador Teleamazonas

El Salvador TCS

Estonia ERR

Europa EBU

Francia TF1 - beIN Sports

Finlandia Yle - MTV3

Georgia GPB

Germania ARD - ZDF - Deutsche Telekom

Grecia ANT1

Guatemala TV Azteca - Tigo Sports

Honduras Televicentro

Hong Kong PCCW

Ungheria MTVA

Islanda RÚV

Subcontinente indiano Viacom18

Indonesia Klikdaily - Emtek

Irlanda RTÉ

Israele IPBC

Italia RAI

Giappone Dentsu - Abema

Kazakistan Kazakhstan TV

Kosovo RTK

America Latina Vrio Corp.

Lettonia LTV

Liechtenstein SRG SSR

Lituania LRT

Macao TDM

Malaysia Astro - RTM

Malta PBS

MENA beIN Sports

Messico TelevisaTV Azteca

Moldavia TRM

Mongolia Televisione Centrale

Montengero RTCG

Nepal Media Hub

Paesi Bassi NOS

Nuova Zelanda Sky

Macedonia settentrionale MRT

Norvegia NRKTV 2

Pakistan Rete digitale ARY

Panama RPC - TVN

Paraguay SNT - Telefuturo - TreceTyC - SportsTigo Sports

Perù Latina Televisión

Filippine TAP DMV

Polonia TVP

Portogallo RTP Sport TV

Romania TVR

Russia Match TV - Canale Uno - VGTRK

Senegal RTS

Serbia RTS

Slovacchia RTVS

Slovenia RTV

Sudafrica SABC

Corea del Sud SBS - KBS - MBC

Spagna RTVE - Mediapro

Africa subsahariana SuperSport - New World TV

Suriname SCCN - STVS

Svezia SVT TV4

Svizzera SRG SSR

Taiwan ELTA

Trinidad e Tobago CNC3

Turchia TRT

Ucraina Suspilne

Regno Unito BBC ITV

Stati Uniti Fox - Telemundo

Uruguay ANTEL - Canal 4 - Canal 10 - TeledoceTyC Sports

Uzbekistan MTRK

Venezuela Televen