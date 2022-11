Sadio Mané: il Senegal, il calcio e il lato umano prima di ogni cosa

Quando il 20 novembre prenderà il via la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, Sadio Mané sarà uno dei protagonisti più attesi.

L'attuale attaccante del Bayern Monaco è diventato un nome noto in questo sport grazie alle sue prodezze nel Liverpool, in Premier League, e alla guida del Senegal, una Nazionale che anche grazie a lui è ritornata ai vertici del calcio africano.

Eppure, la realtà è che il calcio non è tutto nella vita di Mané.

A ispirare la sua stella è l'obiettivo di migliorare la vita dei suoi connazionali attraverso generose donazioni e iniziative, e di diventare un esempio per coloro che lo circondano attraverso iniziative spesso lontane dai riflettori.

In vista dei Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, osserviamo più da vicino uno dei "figli prediletti" del Senegal, il cui obiettivo è trasformare il suo paese e renderlo migliore.

LEGGI ANCHE: Mondiali di calcio FIFA 2022: calendario partite, squadre e calciatori da tenere d'occhio, come seguirli, canzone e mascotte ufficiali del torneo in Qatar

Sadio Mané celebrates with the 2019 Champions League trophy after Liverpool beat Tottenham Hotspur in the final. Foto di 2019 Getty Images

Sadio Mané: crescere nella povertà

Nato a Bambali, Mané è cresciuto in condizioni di estrema povertà, perdendo il padre - un imam locale - per una malattia quando la futura stella dello sport aveva appena sette anni.

"Mi sono detto: 'Ora devo fare del mio meglio per aiutare mia madre'. È una cosa difficile da affrontare quando si è così piccoli", ha detto al The Guardian in un'intervista del 2020.

Nel frattempo ha trovato nel calcio una via d'uscita, ma all'inizio è stato difficile farsi notare.

"Non avevo nessuno dietro di me che mi spingesse a realizzare il mio sogno. Ma non ho mai smesso di sognare".

All'età di 15 anni, Mané compie un viaggio di centinaia di chilometri, di nascosto, verso la capitale Dakar, nella speranza che qualcuno possa intravedere il suo talento precoce.

Dopo difficili colloqui con la famiglia, viene ingaggiato dall'accademia locale Génération Foot.

Non passò molto tempo prima che l'FC Metz, squadra della Ligue 1 francese, notasse le sue abilità naturali e gli offrisse un trasferimento da sogno in Europa.

Nonostante la retrocessione della squadra nel 2012, Mané ha fatto abbastanza per essere convocato nella Nazionale senegalese per i Giochi Olimpici di Londra 2012. È stato titolare tutte le partite fino all'eliminazione ai quarti di finale - ai tempi supplementari - contro i Campioni in carica del Messico, ma queste prestazioni sono state sufficienti a fargli guadagnare un trasferimento in Austria, al Red Bull Salisburgo.

Dopo un biennio impressionante in Bundesliga con 31 gol, nel 2014 si è trasferito in Premier League, al Southampton.

Dopo altri due anni a livelli incredibili, nel 2016 Jurgen Klopp porta l'attaccante a Liverpool, per la cifra di 40 milioni di euro, è lì diventerà uno dei migliori giocatori al mondo.

Nel 2022, si accasa presso i giganti tedeschi del Bayern Monaco.

_LEGGI ANCHE: La UEFA introduce la nuova Nations League femminile: in palio la qualificazione per Parigi 2024

Sadio Mané: il Senegal prima di tutto

Nonostante abbia contribuito nella vittoria del Liverpool della UEFA Champions League 2019, la Coppa del Mondo per Club 2019, segnando 90 gol in 196 presenze, il successo con il Senegal è stato più importante di qualsiasi altra cosa per Mané, nel calcio.

Nel 2019 è stato acclamato in patria dopo essere stato nominato calciatore africano dell'anno, riportando il premio nel suo Paese 17 anni dopo il suo connazionale El Hadji Diouf, che lo aveva vinto nel 2001 e nel 2002.

In occasione della Coppa d'Africa 2021, giocata nel 2022 a causa della pandemia, Mané ha voluto che i suoi connazionali si avvicinassero all'azione e ha pagato personalmente il biglietti a 50 tifosi per volare in Camerun e assistere alla vittoria in semifinale contro il Burkina Faso.

Alla fine il Senegal ha mandato il paese in visibilio dopo la vittoria per 4-2 ai rigori sull'Egitto nella finale, in cui Mané ha segnato il gol decisivo.

Mané ha ricordato la finale come "il giorno più bello della sua vita" ed è stato successivamente nominato giocatore del torneo (MVP) della Coppa d'Africa 2021.

"Ho vinto la Champions League e altri trofei, ma questo è quello speciale per me. È più importante per me", ha dichiarato ai giornalisti dopo la partita.

"Sono felice per me stesso, per la mia gente e per tutta la mia famiglia".

Contratto di morte

Rappresentare il Senegal è così importante per Mané che sarebbe disposto a morire per la squadra.

All'inizio della Coppa d'Africa, Mané ha subito un grave trauma alla testa durante l'ultima partita del girone, ma voleva comunque giocare i quarti di finale.

Sia lo staff medico del Liverpool che quello del Senegal gli consigliarono di non giocare la partita per recuperare completamente, ma il giocatore si rifiutò e si offrì di firmare un contratto in cui dichiarava che qualsiasi incidente, compresa la sua potenziale morte, sarebbe stata una sua responsabilità personale.

"Se muoio, possono dire che è colpa mia. Non è colpa di nessuno. Mi hanno detto: 'Sadio, non puoi giocare', ma io ho risposto: 'No, no, è fuori discussione'", ha detto Mané a Pro Direct Soccer France.

Alla fine hanno deciso che il talismano del Senegal sarebbe stato sottoposto a un test il giorno della partita e i risultati avrebbero determinato se avrebbe giocato o meno. Alla fine ha giocato tutti e 90 i minuti.

Sadio Mané: "Perché dovrei volere dieci Ferrari?"

Nonostante tutti questi successi calcistici, Mané è conosciuto nella sua città natale, Bambali, soprattutto per la sua incredibile generosità.

Finora ha trasformato l'area costruendo una scuola, un ospedale, un ufficio postale, una stazione di servizio e una moschea, per un importo di oltre 800.000 dollari (811.076,00 euro).

L'ospedale è particolarmente importante perché serve oltre 30 villaggi e comprende un reparto di maternità che dovrebbe migliorare significativamente il tasso medio di mortalità del Senegal, pari a 315 decessi ogni 100.000 nascite.

"Perché dovrei volere dieci Ferrari, 20 orologi di diamanti e due jet privati? Cosa farei per il mondo? Ho sofferto la fame, ho lavorato nei campi, ho giocato a piedi nudi e non sono andato a scuola. Ora posso aiutare le persone", ha dichiarato recentemente il trentenne a TeleDakar.

Ma l'impatto di Mané nel suo territorio va oltre.

Ha donato 50.000 dollari (50.703,25 euro) durante la pandemia di COVID-19 per alleviare la pressione sui servizi medici locali, e oggi paga 70 dollari (70 euro) al mese a molte delle famiglie più povere della zona per coprire le loro necessità di base.

Gli studenti più bravi della scuola superiore di Bambali ricevono premi in denaro da Mané, che ha anche fornito computer portatili alla scuola e attrezzature sportive gratuite, installando Internet 4G nel villaggio.

Grazie a questi atti di generosità, il calciatore è stato insignito della prima edizione assoluta del premio Socrates, durante la cerimonia del Pallone d'Oro 2022, in Francia, per "la migliore iniziativa sociale di campioni impegnati".

Mané ama anche tornare di persona nella sua città natale.

Nel giugno del 2022, si è recato in Senegal per partecipare a una partita di calcio sul campo fangoso in cui era solito giocare insieme alle altre stelle del calcio senegalese El Hadji Diouf e Papiss Cisse.

Il suo impegno nel Regno Unito e all'estero lo hanno visto diventare un fenomeno straordinario: un calciatore professionista universalmente amato, nonostante abbia spezzato il cuore di molti tifosi avversari con i suoi gol.

Nei secondi successivi alla conquista della prima FA Cup, dopo la vittoria ai rigori contro il Chelsea, nel maggio 2022, il suo primo pensiero è stato quello di consolare il portiere avversario, nonché suo compagno di squadra in Nazionale, Edouard Mendy.

Una scena simile si è verificata nella finale dell'AFCON, dove ha trovato il tempo di abbracciare il suo compagno di squadra del Liverpool sconfitto, Mohamed Salah.

Inoltre, è stato avvistato mentre puliva i bagni di una moschea locale di Liverpool, poche ore dopo aver segnato nella vittoria per 2-1 contro il Leicester City nel 2018.

Se per alcuni possono sembrare piccoli gesti, per Mané sono anzitutto il promemoria del fatto che nella vita c'è molto di più del calcio.

Un promemoria del fatto che per il ragazzo di Bambali è più importante essere un essere umano altruista, prima di ogni altra cosa.