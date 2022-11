Il Mondiale di calcio di Qatar 2022 vedrà un totale di 32 squadre nazionali di cinque diverse confederazioni contendersi il titolo di Campioni del mondo dal 20 novembre al 18 dicembre.

La Coppa del Mondo FIFA 2022 seguirà un formato tradizionale: le 32 squadre sono state divise in otto gruppi - dal Gruppo A al Gruppo H - di quattro squadre ciascuno. Le squadre di ogni gruppo si affronteranno in un girone di tipo round-robin (un incontro con ciascuna squadra del gruppo)

I gruppi della Coppa del Mondo FIFA 2022 sono i seguenti:

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Paesi Bassi

Gruppo B: Inghilterra, Repubblica Islamica dell'Iran, Stati Uniti, Galles

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

Gruppo D: Francia, Australia, Danimarca, Tunisia

Gruppo E: Spagna, Costa Rica, Germania, Giappone

Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud

Dopo la fase a gironi, le prime due squadre di ciascuno degli otto gruppi passeranno alla fase a eliminazione diretta, che inizierà con gli ottavi di finale.

La finale si giocherà il 18 dicembre, mentre la partita per il terzo posto è prevista per il giorno precedente nel calendario della Coppa del Mondo FIFA 2022. Tutte le partite del Mondiale si disputeranno in otto sedi, tra Doha e dintorni.

Ecco tutti i risultati della Coppa del Mondo FIFA 2022, le tabelle dei punti e le classifiche per ogni gruppo e tutti i punteggi per i turni a eliminazione diretta, compresa la finale.

Ultimo aggiornamento: 22 novembre ore 23:00

LEGGI ANCHE: Tutti i giocatori delle squadre italiane convocati ai Mondiali di calcio di Qatar 2022. Non solo Serie A...

Mondiali di calcio 2022: risultati, punteggi e classifica della fase a gironi