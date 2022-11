Quanti gol Olimpici sono stati segnati nelle competizioni internazionali?

Gol olimpici ai Mondiali di calcio

Non tanto per lo scetticismo di cui scrisse Galeano, ma per la complicata esecuzione (e la sapienza tecnica che implica per il giocatore), i gol Olimpici non sono stati molto frequenti nella storia dei Mondiali.

Il primo (e unico) gol Olimpico registrato in una Coppa del Mondo maschile è stato segnato dal colombiano Marcos Coll durante il Mondiale 1962 in Cile.

Con la sua rete Olimpico, Coll ha dato il suo contributo perchè la Colombia potesse ottenere un pareggio per 4-4 nella partita del primo turno contro l'Unione Sovietica. E non ha segnato esattamente a un portiere qualsiasi: l'estremo difensore dell'Unione Sovietica era allora Lev Yashin, considerato uno dei migliori portieri del mondo. Sebbene Coll non sia mai riuscito a diventare un Olimpionico, Yashin di Olimpiadi se ne intendeva: vinse l'oro ai Giochi di Melbourne 1956.