La UEFA introduce la nuova Nations League femminile: in palio la qualificazione per Parigi 2024

La UEFA ha ufficializzato il lancio della Nations League femminile, evento che definirà le squadre europee che si qualificheranno per Parigi 2024.

Alla Francia, paese ospitante, è già stato assegnato un posto nel prossimo torneo Olimpico di calcio femminile. A loro si aggiungeranno le finaliste della League A del torneo di Nations League a tre leghe che inizierà nell'autunno del 2023.

Nations League femminile, un format che "riflette fedelmente il modello europeo degli sport"

Il nuovo formato vedrà le nazionali divise in tre leghe, con le Leghe A e B composte da 16 squadre sorteggiate in quattro gruppi da quattro, e la Lega C sorteggiata in quattro gruppi da quattro e uno da tre.

Le squadre giocheranno in casa e in trasferta contro tutte le altre squadre del proprio girone, mentre le prime quattro classificate della Lega A accederanno alle Nations League Finals, che consisteranno in semifinali a partita secca, una partita per il terzo posto e una finale.

Le due finaliste otterranno la qualificazione automatica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma se la Francia, paese ospitante, dovesse raggiungere la finale, l'ultimo dei tre posti di qualificazione Olimpica per l'Europa andrà alla vincitrice della finale per il terzo posto.

Il torneo avrà anche un impatto significativo sulle qualificazioni per EURO 2025, con le posizioni delle squadre per la qualificazione continentale definite dal ranking finale nella Women's Nations League.

Il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha commentato così questo nuovo formato: "Dopo uno storico Europeo Femminile UEFA, è giunto il momento di sviluppare ulteriormente il calcio delle squadre nazionali femminili.

"Abbiamo costruito un sistema aperto, competitivo e continuo in cui ogni partita sarà importante, un vero riflesso del modello sportivo europeo. Sono convinto che questo formato aiuterà tutte le federazioni nazionali europee e manterrà vivo il sogno di qualificarsi per un grande torneo internazionale."