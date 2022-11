Con le prime partite dei gironi di Qatar 2022, è iniziata la corsa alla Scarpa d'oro, il fatidico riconoscimento assegnato al miglior marcatore del Mondiale di calcio.

Il calderone di nomi è letteralmente incandescente, tra calciatori in forma spettacolare, leggende viventi e giovani giocatori in cerca di un posto al sole nel trofeo più iconico del calcio d'élite, in corso in Qatar.

Tra tutti i giocatori in gara in questa edizione dei Mondiali, il tedesco Thomas Muller è quello che ha segnato più gol nella Coppa del Mondo FIFA, con 10 gol all'attivo in quattro edizioni giocate (2010, 2014, 2018 e 2022).

È interessante notare che un altro tedesco, Miroslav Klose, detiene il record di gol segnati nella rassegna quadriennale della FIFA, con 16 reti in quattro edizioni (2002, 2006, 2010, 2014).

Klose è seguito a stretto giro dal Fenomeno brasiliano Ronaldo, con 15 gol a verbale.

Con il gol segnato contro il Ghana nel primo match del Portogallo di Qatar 2022, Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore a segnare in cinque Mondiali consecutivi, dopo aver aperto il suo registro nel 2006. L'attaccante ha segnato il suo primo gol su rigore, portando le sue marcature iridate a quota otto.

A Cristiano Ronaldo spetta attualmente anche il record di reti in match internazionali maschili.

Anche l'argentino Lionel Messi e l'uruguaiano Luis Suarez non sono da meno, con sette gol ciascuno nelle partite della Coppa del Mondo FIFA.

La corsa alla Scarpa d'oro (o Golden Boot, in inglese) di Qatar 2022 è stata aperta con la prodezza di Enner Valencia dell'Ecuador, che ha segnato una doppietta nel match di apertura contro i padroni di casa del Qatar.

Nelle 21 precedenti edizioni del Mondiale di calcio FIFA, ogni incontro ha visto una media di più di due gol segnati a partita.

Con 64 partite in programma per la Coppa del Mondo 2022, la caccia alla Scarpa d'oro si preannuncia serrata e vivace.

