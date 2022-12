Prove tecniche di Gran Galà, destinazione Luisail Stadium, Qatar.

Con la seconda semifinale di stasera, 14 dicembre, l'ultimo invito per il gran ballo di domenica, è stato recapitato: sarà la Francia, Campione del mondo in carica, a sfidare l'Argentina nella finale del 18 dicembre, per il giro di giostra che decreterà il vincitore del Mondiale di calcio di Qatar 2022.

Un testa a testa tra pesi massimi del pallone, ma anche tra due anime del calcio non del tutto antagoniste ma radicalmente diverse, quello che vedremo nella finalissima della Coppa del mondo qatariota.

Da una parte l'Argentina, squadra dal talento prismatico, cementatasi in crescendo intorno a un fuoriclasse trascinatore, ma guidata dalla garra del gruppo.

Dall'altra, la filigrana dell'ingranaggio francese, sublimazione del gruppo attraverso le grandi individualità, tenute insieme dai fili del sistema di Deschamps.

Olivier Giroud e Kylian Mbappé di fronte a Leo Messi e Julian Álvarez.

Hugo Lloris contro Dibu Martínez. Antoine Griezmann e Rodrigo De Paul; Didier Deschamps da un lato, Lionel Scaloni dall'altro.

Un corpo a corpo teorico prima che tecnico, scontro di idee prima che fisico, ma a prescindere dall'interpretazione che si voglia dare al pronostico, tutto fa pensare che lo spettacolo e la tensione saranno assicurati.

E come se non bastasse, il giorno della vigilia potremo godere del bonus di un altro incontro stellare: sabato 17 dicembre, alle 16:00 ora italiana, ci sarà la finale per il terzo/quarto posto, tra Croazia e Marocco.

Anche in questo caso, una partita che vedrà in campo due spiriti specifici del gioco: Luka Modric e l'esperienza operaia di una Nazionale non più giovanissima ma solida, e l'intensità instancabile del Marocco di Sofiane Boufal, Azzedine Ounahi e Hakim Ziyech - nomi fino a qualche giorno fa sconosciuti ai più - ma che in questo torneo ha dimostrato di poter dare del tu alle grandi del calcio, vendendo cara la pelle fino all'ultimo secondo supplementare di ogni partita.

Non prendete impegni per i pomeriggi di sabato 17 e domenica 18 dicembre: ecco un ripasso al percorso di Francia e Argentina, le loro statistiche più interessanti a Qatar 2022, il giorno e l'ora delle partite... e siamo pronti per goderci lo spettacolo!