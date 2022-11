I marcatori più prolifici della Coppa del Mondo FIFA maschile: Klose al comando dell'illustre classifica davanti a giganti come Pelé e Maradona

Se il calcio è fatto di gol, l'ambita Coppa del Mondo FIFA è decisamente lo scenario più iconico in cui contemplarli.

Nelle 21 edizioni del Campionato del mondo di calcio maschile finora disputate, sono stati segnati ben 2.548 gol da oltre 1.300 giocatori diversi. Tuttavia, solo 13 giocatori sono riusciti a segnare 10 o più gol nella storia del torneo.

Ecco la lista dei migliori realizzatori nella storia dei Mondiali di calcio, a partire dal calciatore che attualmente occupa il primo posto. Riuscirà qualcuno a effettuare il sorpasso nell'edizione di Qatar 2022?

Miroslav Klose (Germania) - 16 gol in 24 partite

L'attaccante tedesco Miroslav Klose detiene il record di gol nella storia della Coppa del Mondo FIFA, avendo segnato 16 volte in 24 presenze e quattro edizioni (2002, 2006, 2010 e 2014).

Sebbene non sia il nome più famoso di questa lista, ciò che ha reso Klose speciale è stata la sua sbalorditiva costanza in ogni Mondiale di calcio in cui ha giocato e la sua longevità in termini di carriera, che gli ha permesso di disputare quattro diverse edizioni. Aveva 36 anni durante la sua ultima apparizione, nel Mondiale in Brasile del 2014.

Il bomber della Lazio ha segnato una tripletta al suo debutto ai Mondiali nel 2002, quando la Germania ha sconfitto l'Arabia Saudita per 8-0 nella partita di apertura del girone al Sapporo Dome, in Giappone. Ha concluso la sua prima apparizione mondiale con cinque gol, tre in meno del capocannoniere di quell'edizione, il brasiliano Ronaldo, mentre la Germania si è classificata seconda perdendo proprio contro il Brasile in finale.

Con la Germania anfitriona del Mondiale 2006, Klose realizza ancora una volta cinque gol, ma questa volta sono sufficienti per fargli vincere la Scarpa d'oro (il premio per il capocannoniere del torneo). La Germania, tuttavia, si è classificata solo terza, battuta in semifinale dall'Italia che poi avrebbe vinto quell'edizione, sconfiggendo la Francia ai rigori.

Anche nel torneo del 2010 i tedeschi si sono arrivati terzi, con Klose che ha segnato altri quattro gol, uno in meno dei quattro capocannonieri di quell'edizione. In quello che è stato il perfetto canto del cigno, l'attaccante ha contribuito con due gol alla campagna della Germania per la conquista del trofeo della Coppa del Mondo FIFA, in Brasile 2014.

Il gol che gli ha consegnato il record di gol segnati nella Coppa del Mondo FIFA è arrivato contro i carioca in semifinale, quando la squadra tedesca ha lasciato storditi i padroni di casa per 7-1. Il gol di Miroslav Klose ha superato il brasiliano Ronaldo, che deteneva il record precedente.

Ronaldo (Brasile) - 15 gol in 19 partite

Ronaldo Luis Nazario de Lima, meglio noto come Ronaldo (il Fenomeno), è al secondo posto nella classifica dei marcatori più prolifici della Coppa del Mondo FIFA, con 15 gol in 19 partite.

Ronaldo ha fatto parte della squadra verdeoro per la Coppa del Mondo FIFA 1994 negli Stati Uniti e in Messico. Tuttavia, con la leggendaria coppia Romario e Bebeto a guidare la prima linea del Brasile in quel torneo, l'allora 17enne non trovò spazio sul terreno di gioco.

Quattro anni dopo, alla Coppa del Mondo FIFA 1998 in Francia, Ronaldo, largamente considerato uno dei più grandi attaccanti che abbiano mai calcato i campi di gioco, ha dato prova della sua genialità.

I quattro gol di Ronaldo in Francia sono stati fondamentali per il raggiungimento della finale, ma con l'attaccante indisponibile per febbre poco prima dello scontro al vertice, il Brasile ha perso la finale contro i francesi.

Nell'edizione del 2002, svoltasi in Giappone e Corea del Sud, però, non c'è stato modo di fermare il Fenomeno: Ronaldo ha segnato otto reti, portando il Brasile alla conquista del titolo e la Scarpa d'oro nella sua bacheca.

Con la Coppa del Mondo FIFA 2006 in Germania, la carriera di Ronaldo aveva già imboccato una traiettoria discendente, con infortuni e problemi di forma fisica che hanno segnato in maniera pesante le prestazioni dell'attaccante. Riuscì comunque a segnare tre gol nel torneo, prima che il Brasile venisse sconfitto dai padroni di casa nei quarti di finale, una manciata di gol sufficienti per superare la leggenda tedesca Gerd Müller, in testa alla classifica dal 1974.

Gerd Müller (Germania) - 14 gol in 13 partite

Gerd Müller ha realizzato i suoi 14 gol nella Coppa del Mondo FIFA in sole 13 partite, nell'arco di due edizioni.

Dieci di questi, tra cui una tripletta contro Ungheria e Perù nelle fasi a gironi, sono stati realizzati durante la Coppa del Mondo del 1970. Müller vinse la Scarpa d'oro, ma la sua squadra non riuscì ad andare oltre le semifinali, con l'Italia che mise fine alla sua corsa al titolo, nonostante la doppietta di Müller.

L'edizione del 1974, in Germania, vide Müller sollevare il trofeo della Coppa del Mondo FIFA e, anche se questa volta non vinse il Golden Boot, fu il capocannoniere della sua squadra con quattro gol, di cui il decisivo nella vittoria per 2-1 sui Paesi Bassi, in finale.

È interessante notare che tutti i 14 gol di Gerd Muller ai Mondiali di calcio sono stati segnati dall'interno dell'area di rigore e la metà di essi sono arrivati dall'interno dell'area piccola!

Just Fontaine (Francia) - 13 gol in sei partite

L'attaccante francese Just Fontaine figura in questa illustre lista nonostante abbia partecipato a una sola edizione della Coppa del Mondo FIFA, quella del 1958 in Svezia.

Fontaine ha segnato in tutte le partite disputate dalla Francia, compresa una tripletta al suo debutto mondiale contro il Paraguay e quattro gol nello spareggio per il terzo posto contro la Germania, l'ultima partita della Coppa del Mondo che avrebbe giocato.

La corsa al titolo della Francia in quell'edizione si interruppe per mano dei Campioni in carica del Brasile, in semifinale, ma Fontaine riuscì comunque a segnare uno dei due gol che i Bleus realizzarono nell'incontro terminato 5-2.

Gli infortuni vessarono la carriera di Fontaine, che fu costretto a ritirarsi all'età di 28 anni, sicchè il francese non sarebbe mai più riapparso sul palcoscenico della Coppa del Mondo.

Ma i suoi 13 gol nel 1958 rappresentano ancora il record di gol segnati da un giocatore in una singola edizione della Coppa del Mondo FIFA.

Pelé (Brasile) - 12 gol in 14 partite

L'incredibile prova di Fontaine ai Mondiali del 1958 in Svezia fu probabilmente oscurata dall'emergere di uno sconosciuto diciassettenne brasiliano... di nome Pelé.

Anche se ancora non del tutto ripreso da un infortunio al ginocchio quando iniziò la Coppa del Mondo FIFA 1958, il ragazzino entrò nella rosa del Brasile. Non giocò le prime due partite dei verdeoro, ma fece il suo debutto mondiale contro l'Unione Sovietica, nell'ultima partita del girone, diventando così il più giovane giocatore a giocare una partita della Coppa del Mondo.

Pelé non segnò al debutto, ma fece un assist. Il futuro gigante brasiliano ha aperto le marcature con il gol vittoria contro il Galles, nei quarti di finale, diventando così il più giovane giocatore della storia a segnare in una partita della torneo iridato FIFA.

In semifinale, contro la Francia di Fontaine, Pele fece la differenza con tre gol, che lo resero il più giovane giocatore a segnare una tripletta al Campionato del mondo.

Nella finale contro i padroni di casa della Svezia, Pelé ha messo a segno una doppietta, diventando il più giovane marcatore in una finale di Coppa del Mondo.

Pelé non è più il calciatore più giovane ad aver giocato una partita mondiale, ma tutti e tre i suoi record di marcature sono ancora validi.

Pele has scored 12 goals in 14 matches at the FIFA World Cup. Foto di Getty Images

Dopo i suoi sei gol al debutto in Coppa del Mondo, Pelé diede un contributo cruciale perchè il Brasile vincesse altri due titoli nel 1962 e nel 1970, mentre solo l'Inghilterra negò alla Seleção l'edizione del 1966.

Pelé ha contribuito con altri sei gol e ha concluso con 12 reti in 14 partite in quattro edizioni, posizionandosi al quinto posto nella lista dei gol più belli della Coppa del Mondo.

Sebbene non abbia mai vinto la Scarpa d'oro in nessuna delle edizioni, nessun altro giocatore nella storia del calcio è riuscito a vincere la Coppa del Mondo per tre volte come Pelé.

La classifica dei I migliori realizzatori della Coppa del Mondo di calcio maschile

Due giocatori, l'ungherese Sandor Kocsis e la leggenda tedesca Jurgen Klinsmann, sono a pari merito al sesto posto con 11 gol ciascuno. Kocsis, curiosamente, ha segnato tutti i suoi gol nella Coppa del Mondo FIFA del 1954, mentre Klinsmann ha impiegato tre edizioni per raggiungere lo stesso traguardo.

Un totale di sei giocatori, tra cui il fuoriclasse argentino Gabriel Omar Batistuta, il britannico Gary Lineker e il tedesco Thomas Muller, hanno segnato 10 gol nel torneo quadriennale FIFA.

Tra i grandi, la leggenda argentina Diego Armando Maradona ha segnato otto gol in 21 partite della Coppa del Mondo FIFA, giocate in tre edizioni (1982, 1986 e 1994). Cinque di questi sono arrivati a Messico 1986, dove Maradona vinse la Coppa del Mondo all'Argentina praticamente da solo.

Calciatori in attività nella lista dei migliori marcatori della Coppa del Mondo FIFA

Il portoghese Cristiano Ronaldo ha segnato sette gol in 17 partite della Coppa del Mondo FIFA, lo stesso numero di Luis Suárez dell'Uruguay che ha giocato 13 partite. L'eroe argentino Leo Messi ne ha segnati sei in 19 partite, così come il brasiliano Neymar, medaglia d'oro Olimpica, in 10 gare della Coppa del Mondo. Anche il britannico Harry Kane, capocannoniere della sua unica Coppa del Mondo nel 2018, ha sei gol nelle sue sei presenze nella fase finale del torneo maschile. Saranno sicuramente questi bomber a puntere il record di reti a Qatar 2022.

Goleadores del Mondiale: Classifica per numero di gol segnati da un singolo giocatore nella Coppa del Mondo FIFA maschile

L'elenco non comprende i gol segnati nei gruppi di qualificazione alla Coppa del Mondo e nei playoff di qualificazione pre-torneo.