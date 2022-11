Gli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2022 stanno per essere definiti e sedici squadre saranno un passo più vicini dal diventare campioni del mondo di calcio maschile.

La fase degli ottavi inizierà il 3 dicembre: con le partite dei gironi che si concluderanno il giorno prima, possiamo dire che questa settimana sarà cruciale per gran parte delle 32 squadre che parteciperanno a Qatar 2022.

Le prime due classificate di ogni gruppo si qualificheranno per gli ottavi di finale. La classifica di ciascun gruppo viene stilata con il classico sistema a punti (3 per una vittoria, 1 per un pareggio e 0 per una sconfitta), ma siccome parliamo della Coppa del Mondo FIFA 2022 possiamo stare certi che nei gruppi si creeranno situazioni di parità, con diverse squadre a pari punti. In questo caso, la differenza reti complessiva viene utilizzata per decidere quale squadra è in testa alla classifica.

Tuttavia, è possibile che anche considerando la differenza tra gol fatti e gol subiti, le squadre siano ancora in parità.

Al momento (29 novembre), con almeno una giornata di gara in ciascun gruppo, ci sono tre casi di questo tipo:

Olanda ed Ecuador, prima e seconda nel gruppo A. Entrambe hanno quattro punti e +2 sulla differenza reti dopo due partite. Scoprite qui tutte le possibilità per l'Ecuador di finire in testa al gruppo.

Danimarca e Tunisia, terza e quarta nel Gruppo D. Queste squadre hanno 1 punto e -1 di differenza reti con una sola partita da giocare.

Repubblica di Corea e Uruguay, seconda e terza nel Gruppo H. Queste squadre hanno pareggiato senza reti nel loro incontro, quindi sono a pari punti: 1 punto e 0 gol di differenza. In questo caso, restano ancora due partite da giocare nel gruppo H.

(in aggiornamento)

Man mano che le partite rimanenti vengono giocate, queste situazioni di parità potrebbero essere interrotte, oltre che potranno emergere nuove parità tra le altre squadre.

Ma che cosa succede in questi casi? Come si fa a stabilire il passaggio al turno successivo in caso di parità nella fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022?

Olympics.com vi spiega tutti i criteri del regolamento FIFA determinanti il destino delle squadre per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2022.