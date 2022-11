Sedi della Coppa del Mondo FIFA 2022: gli otto stadi del Qatar che ospiteranno il primo Mondiale di calcio del Vicino Oriente

Il conto alla rovescia sta per finire: la Coppa del Mondo FIFA 2022 inizierà in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre.

Il Mondiale di calcio 2022, che corrisponde alla 22a edizione del torneo quadriennale della FIFA, atterra per la prima volta nella storia della manifestazione in un paese del Medio Oriente.

Sarà anche la seconda volta che la Coppa del Mondo FIFA sarà ospitata in Asia, dopo il Mondiale del 2002, ospitato da Giappone e Corea del Sud.

Un totale di otto stadi distribuiti in cinque diverse città del Qatar ospiteranno 32 squadre in 64 partite durante il torneo più importante del calcio d'élite.

Le sedi designate per la Coppa del Mondo FIFA 2022 sono le seguenti:

Lusail Iconic Stadium di Lusail

Al Bayt Stadium di Al Khor

Al Janoub Stadium di Al Wakrah

Ahmad Bin Ali Stadium

Khalifa International Stadium

Education City Stadium di Al Rayyan

Stadium 974 e l'Al Thumama Stadium di Doha.

Tutte le sedi si trovano in un raggio di 55 km dalla capitale del Qatar, Doha.

Ad eccezione del Khalifa International Stadium, in funzione dal 1976, tutti gli altri stadi sono stati costruiti negli ultimi tre anni in vista della dell'evento FIFA. Il Khalifa Stadium ospiterà la finale per il terzo posto.

Il Lusail Iconic Stadium ha la capacità più alta (80.000 spettatori) tra gli otto stadi. Sarà anche lo stadio con la programmazione più serrata, ospitando un totale di 10 partite, comprese la finale e la cerimonia di chiusura.

Lo stadio Al Bayt, che ospiterà nove partite, sarà il palcoscenico della cerimonia di apertura e dell'esordio della Coppa del Mondo FIFA 2022 tra i padroni di casa del Qatar e l'Ecuador, il 20 novembre.

The opening match of the FIFA World Cup 2022 in Qatar will take place at the Al Bayt Stadium. Foto di Getty Images

Gli stadi della FIFA World Cup 2022

Le partite dei gironi sono state suddivise tra gli stadi in questo modo:

Gruppi A, B, E e F: Stadio Al Bayt, Stadio Internazionale Khalifa, Stadio Al Thumama, Stadio Ahmad bin Ali

Stadio Al Bayt, Stadio Internazionale Khalifa, Stadio Al Thumama, Stadio Ahmad bin Ali Gruppi C, D, G e H: Stadio Lusail Iconic, Stadio 974, Stadio Education City, Stadio Al Janoub

L'edizione in partenza dei Mondiali di calcio 2022 sarà la prima Coppa del Mondo FIFA che non si giocherà tra maggio e luglio, a causa del caldo intenso che si registra in Qatar nei mesi non invernali. A tal proposito, gli stadi sono stati dotati di impianti di climatizzazione all'avanguardia per gestire la temperatura interna.

Coppa del Mondo FIFA 2022 Qatar sedi