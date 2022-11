Tutti i giocatori delle squadre italiane convocati ai Mondiali di calcio di Qatar 2022. Non solo Serie A...

In assenza dell'Italia nell'edizione qatariota della Coppa del Mondo di calcio 2022, i tifosi azzurri si potranno consolare seguendo i beniamini in forza nelle loro squadre del cuore: tra Serie A e Serie B, finora sono ben 70 i calciatori dei due maggiori campionati italiani che potranno lottare per raggiungere il sogno del trofeo mondiale.