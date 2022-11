Vi presentiamo Phryge Olimpica e Phryge Paralimpica: la storia delle mascotte di Parigi 2024

Da quando Shuss, una creatura rossa, bianca e blu sugli sci, ha fatto la sua comparsa ai Giochi Olimpici Invernali di Grenoble 1968, le mascotte sono state ambasciatrici divertenti e festose del Movimento Olimpico.

Adesso è arrivato il momento di conoscere le Phryges, le mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, a cui è stata affidata una missione importante: dimostrare al mondo che lo sport può cambiare tutto e che merita di svolgere un ruolo cruciale nella società.

Le mascotte sono state presentate nell'ambito di una conferenza stampa tenutasi a Parigi alle 11.30 del 14 novembre, moderata da Michael Jeremiasz, Campione di doppio maschile di tennis in carrozzina di Beijing 2008, e da Gwladys Epangue, medaglia di bronzo nel taekwondo a Beijing 2008.

"Abbiamo scelto un ideale piuttosto che un animale", ha dichiarato il presidente di Parigi 2024, Tony Estanguet, quando le mascotte sono state rivelate. "Abbiamo scelto il berretto frigio perché è un simbolo molto forte della Repubblica francese. Per i francesi è un oggetto molto popolare, un simbolo di libertà, un oggetto che rappresenterà le mascotte di tutto il mondo. Anche il fatto che la mascotte delle Paralimpiadi abbia una disabilità visibile trasmette un messaggio forte: promuovere l'inclusione".

Chi sono le Phryge?

Le Phryges sono piccoli berretti frigi, che rappresentano un forte simbolo di libertà, inclusività e capacità delle persone di sostenere cause grandi e significative. Sono vestite di rosso, bianco e blu, con il logo dorato di Parigi 2024 sul petto. Hanno anche un occhio vispo ed espressivo esaltato da una "coccarda di Francia", un nodo di nastri che è l'ornamento nazionale francese.

Sebbene i Phryge facciano parte di una grande famiglia, le principali attrazioni di Parigi 2024 saranno Phryge Olimpica e Phryge Paralimpica. Nei prossimi due anni, entrambe svolgeranno un ruolo fondamentale nella promozione dei prossimi Giochi, prima di accogliere gli atleti e le atlete a Parigi 2024.

"Sono i due personaggi principali di una grande tribù, fanno parte della famiglia delle Phryges", ha spiegato la Brand Director di Parigi 2024, Julie Matikhine. "Secondo la nostra narrazione, esistono da migliaia di anni e sono state presenti durante diversi eventi chiave della storia francese".

"Ora sono tornate in occasione di questo grande evento in Francia per guidare una missione di rivoluzionare attraverso lo sport. L'obiettivo è dimostrare che lo sport può cambiare tutto nella società. L'obiettivo è dimostrare che lo sport e i suoi valori possono fare grandi cose. Si tratta di fratellanza, solidarietà e un aiuto per la crescita della società".

Che cos'è la Phryge?

Le mascotte Phryge Olimpica e Phryge Paralimpica si basano sul concept dei berretti frigi (bonnet phrygien, in francese), un tipo di copricapo che è diventato simbolo per antonomasia di libertà nel corso della storia francese. Sono un riferimento collettivo per il popolo francese, anche nel mondo dell'arte (come metafora di libertà), oltre che simbolo della Repubblica nelle istituzioni francesi.

I berretti frigi possono essere scorti sul capo di una figura iconica come la Marianna in ogni municipio e sono persino presenti su oggetti di uso quotidiano in Francia, come monete e francobolli. Sono anche un simbolo internazionale di libertà, indossato dagli schiavi liberati in epoca romana e presente nell'arladica del Nord e Sud America. Conosciuto anche come berretto della libertà, il berretto frigio è diventato uno dei simboli della Repubblica francese.

Ora le Phryge sono tornate per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, pronte a mostrare al mondo il loro coraggio, la loro determinazione e la loro volontà di fare qualsiasi cosa per raggiungere un obiettivo.

Qual è la differenza tra Phryge Olimpica e Phryge Paralimpica?

Sebbene Phryge Olimpica e Phryge Paralimpica possano sembrare simili, i loro caratteri sono molto diversi tra loro. È l'equilibrio tra le due a renderle una forza incontenibile.

Con il motto "Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano", Phryge Olimpica e Phryge Paralimpica si completano e si migliorano a vicenda.

Phryge Olimpica è tattica, con una mente matematica e calcolatrice. Il suo essere metodica e e dotata di fascino sono in grado di ispirare le persone a dedicarsi allo sport. Phryge Paralimpica è spontanea, piena di energia ed entusiasmo. Diffonde i valori dello sport e sarà presente per festeggiare le atlete e gli atleti in tutte le sedi di Parigi 2024.

Phryge Paralimpica ha una protesi che la rende un modello per tutte e tutti, dando massima visibilità alle persone con disabilità.

Mascotte in missione

Sia Phryge Olimpica che Phryge Paralimpica sono in missione per avviare una rivoluzione nello sport, dimostrando al mondo che lo sport può cambiare tutto e che merita un posto di rilievo nella società.

Lavoreranno ogni giorno per promuovere il cambiamento attraverso lo sport, anche nelle nostre vite, nella salute, nelle relazioni con gli altri e con la natura.

Si stanno già allenando instancabilmente per coinvolgere più persone possibili nel loro viaggio attraverso I Giochi - quindi preparatevi, questo è solo l'inizio!

Volete la vostra Phryge personale? Visitate lo shop ufficiale di Parigi 2024 oggi stesso!