Pechino 2022, Olimpiadi Invernali: Cerimonia di Apertura, curling e pattinaggio artistico - Programma del 4 febbraio

L'attesa finalmente è terminata, nella serata pechinese di domani (ore 13 italiane) si alzerà il sipario sulla grande festa che inaugura ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, presso lo Stadio Nazionale di Beijing, il 'Nido d'uccello'.

Ecco cosa prevede il programma del 4 febbraio, l'ultima giornata a cinque cerchi senza finali medaglia!

LEGGI ANCHE: Curling, Olimpiadi: due successi all'esordio per l'Italia nel doppio misto.

Da non perdere il 4 febbraio - Olimpiadi Invernali 2022

Olimpiadi: il programma di domani, 4 febbraio (orario cinese), e gli italiani in gara

Il calendario completo e gli orari (+7 rispetto all'Italia) delle gare di domani alle Olimpiadi di Pechino 2022.

Curling

Prima della Cerimonia di Apertura in serata, sono previste altre 7 partite di curling di doppio misto in due sessioni. In gara ci sono pure i Campioni in carica del Canada, che giocano prima contro la Svizzera e poi con i padroni di casa della Repubblica Popolare Cinese. Da segnalare inoltre lo scontro tra Gran Bretagna e Australia.

08:35 Doppio misto: SWE vs AUS, CAN vs SUI, ITA vs NOR (Amos Mosaner, Stefania Constantini)

Doppio misto: SWE vs AUS, CAN vs SUI, 13:35 Doppio misto: CZE vs ITA, CHN vs CAN, GBR vs AUS, SWE vs USA (Amos Mosaner, Stefania Constantini)

Hockey su ghiaccio femminile

Sono solamente 2 le partite di hockey su ghiaccio in programma domani prima della Cerimonia di Apertura. Nel gruppo A le russe affrontano la Svizzera, mentre la Repubblica Popolare Cinese se la vedrà con la Danimarca nel girone B.

12:10 ROC vs SUI (Gruppo A), DEN vs CHN (Gruppo B)

Pattinaggio di figura

Il pattinaggio di figura, uno degli sport di maggiore interesse per i fan ai Giochi Olimpici Invernali, inizia con i primi 3 turni dell'evento a squadre. Dieci Paesi si affrontano nella terza edizione di questa competizione alle Olimpiadi. Il Canada è Campione in carica di PyeongChang 2018, ma chi riuscirà a salire alla ribalta a Pechino?

Mentre la atlete russe sono molto competitive in campo femminile, nelle coppie e nella danza su ghiaccio, i loro connazionali uomini non sono in teoria considerati favoriti per un podio nell'evento individuale. Questo potrebbe giocare un ruolo chiave nella gara a squadre, con i pattinatori accumulano punti per i loro team in base alle posizioni finali nelle loro prove.

Di grande interesse sarà poi la strategia dietro la scelta degli atleti.

I 10 pattinatori del programma corto del singolo maschile gareggeranno per primi il 4 febbraio, seguiti dai protagonisti della danza su ghiaccio e poi dalle coppie.

9:55 Evento a squadre - Pattinaggio singolo maschile - Programma corto

Evento a squadre - Pattinaggio singolo maschile - Programma corto 11:35 Evento a squadre - Danza sul ghiaccio - Danza ritmica

Evento a squadre - Danza sul ghiaccio - Danza ritmica 13:15 Evento a squadre - Pattinaggio a coppie - Programma corto

Salto con gli sci

11:00 Trampolino normale (NH) femminile - Allenamento ufficiale 2

Trampolino normale (NH) femminile - Allenamento ufficiale 2 14:00 Trampolino normale (NH) maschile - Allenamento ufficiale 2

Sci alpino

11:00 Discesa libera maschile - Allenamento ufficiale 2

Slittino