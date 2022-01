Guignard – Fabbri, leader azzurri nella danza del pattinaggio di figura a Beijing 2022

Charlène Guignard (1989) e Marco Fabbri (1988) sono i pattinatori di danza su ghiaccio selezionati per la squadra italiana in forza a Beijing 2022. La coppia del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre è reduce, ultimo solo in ordine di tempo, del bellissimo bronzo continentale di Tallin 2022, nella free dance, bis del bronzo europeo di Minsk 2019.

Sono allievi di una grande conoscenza del pattinaggio italiano, la mitica Barbara Fusar Poli, Campionessa del mondo ed europea, nonchè Olimpionica, sempre nella danza, a Salt Lake City 2002, con Maurizio Margaglio.

Charlene Guignard e Marco Fabbri Foto di 2018 Getty Images

Marco Fabbri

Fabbri ha gareggiato nell'individuale, a livello internazionale, fino al 2007. È plurimedagliato ai Campionati italiani nell'individuale e si è classificato 18° ai Campionati Mondiali Juniores 2007, prima di passare alla danza su ghiaccio. È stato anche Campione nazionale juniores, sempre nella danza, con Stefania Berton. Ha un fratello, Andrea (di tre anni e mezzo più giovane), anche lui ballerino su ghiaccio a livello internazionale.

Charlotte Guignard

Nata a Brest, in Bretagna, Guignard ha gareggiato nella danza per la Francia, con suo fratello Christopher e Guillaume Palumier. Dal 2010 si è trasferita a Milano, e da quel momento è coppia fissa con Fabbri. Nel 2013 le viene conferita la cittadinanza italiana, per la cui bandiera debutterà ai Giochi Olimpici di Sochi 2014.

GettyImages-518238608 Foto di 2016 Getty Images

Charlène Edith Magali Guignard e Marco Fabbri fanno squadra insieme dal 2010 e oggi sono una coppia tanto sulla pista come nella vita.

I due pattinatori sono stati vice Campioni nazionali della danza per 6 volte consecutive.

Dal 2019 a oggi - nel circuito internazionale ISU - contano, tra gli altri, quattro primi posti (Lombardia Trophy, Golden Spin di Zagabria - entrambi del 2019 – due secondi posti nel 2021 (a Skate Canada e nella Rostelecom Cup), mentre si sono classificati terzi agli Internationaux di Francia e all’NHK Trophy del 2019.

Nella loro esperienza Olimpica, hanno ottenuto il 14º posto nella danza, e nella gara a squadre sono rimasti appena fuori dal podio, chiudendo in quarta posizione.

A PyeongChang 2018 hanno fatto il grande salto, concludendo per la prima volta in Top 10, classificandosi al 10º posto.

Beijing 2022 è la loro terza partecipazione a cinque cerchi e saranno tra le coppie più veterane dell'Olimpiade pechinese: un fattore che potrebbe rivelarsi prezioso per affrontare il grande palcoscenico di uno degli sport più popolari dei Giochi Invernali.

