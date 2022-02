Curling, Olimpiadi: due successi all'esordio per l'Italia nel doppio misto contro Stati Uniti e Svizzera

Curling, Olimpiadi Pechino 2022: inizio col botto per l'Italia nel doppio misto

Iniziano nel migliore dei modi le Olimpiadi di Beijing 2022 per il doppio misto del curling azzurro. Amos Mosaner e Stefania Costantini centrano due vittorie in altrettanti incontri contro Stati Uniti e Svizzera, portandosi così in vetta al girone a punteggio pieno.

Il duo tricolore, alla prima partecipazione Olimpica assoluta, tornerà sul ghiaccio dell'Ice Cube domani, venerdì 4 febbraio, alle 8.35 (ora cinese, +7 rispetto all'Italia) contro la Norvegia e alle 13.35 contro la Repubblica Ceca.

Curling, doppio misto Olimpico: Italia - Stati Uniti 8-4

Contro la coppia statunitense formata da Viky Persinger e Christofher Plys arriva per gli azzurri un convincente successo per 8 a 4. Il momento chiave dell'incontro si materializza nel secondo end, grazie a un secco parziale di 4 a 0 firmato dagli atleti tricolori. Nei turni successivi, gli avversari tentano una rimonta portandosi su uno svantaggio di 5 a 4, ma Costantini e Mosaner riescono a piazzare poi l'allungo decisivo portando a casa il match.

Curling, doppio misto Olimpico: Italia - Svizzera 8-7

Più sofferta invece la seconda gara contro la Svizzera, termina al primo extra end dopo che la sfida era terminata sul 7-7 alla fine degli 8 turni. Tra rimonte, controrimonte ed emozioni da una parte e dall'altra, sono gli azzurri a spuntarla mettendo a segno il punto decisivo grazie all'ultimo tiro ben eseguito da Constantini. Sul fronte elvetico ottima prova di Martin Rios, non assistito però a dovere dalla compagna Jerry Perret che ha commesso qualche errore di troppo.

Un risultato di prestigio conquistato contro la nazionale vicecampione Olimpica.

Le parole degli azzurri al termine della vittoria delle prime due partite delle Olimpiadi Invernali 2022

Stefania Constantini: "Penso che entrambe le squadre (Italia e Svizzera, n.d.r.) abbiano giocato in modo equilibrato. Eravamo nella stessa situazione. Abbiamo continuato ad andare avanti e, alla fine, abbiamo trovato il tiro giusto al momento giusto. Questo ha fatto la differenza". Sul suo ultimo tiro che ha deciso la partita: "Mi sentivo sicura e so che se avessi avuto bisogno di Amos sarebbe stato lì pronto a spazzare, quindi ero davvero tranquilla nel lanciare. È stato fantastico, è un ottimo inizio. Non avremmo potuto sognare altro. Ora dobbiamo riposare un po' ed essere pronti per domani, rimanendo concentrati. Abbiamo vinto due partite, dobbiamo continuare così".

Amos Mosaner: "Farò un po' di stretching prima di qualsiasi altra cosa. Poi, andrò forse in giro a mangiare nel villaggio e a parlare con i nostri compagni di squadra. Dopo mi rilasserò guardando qualcosa su Netflix". Sulla vita al villaggio Olimpico: "È come quella di PyeongChang 2018, ma a causa della pandemia ci sono un po' di restrizioni. A PyeongChang si poteva giocare a biliardo, ai videogiochi e a ping pong".