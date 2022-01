Road to Beijing: la squadra italiana di curling alle Olimpiadi Invernali 2022

L'Italia maschile sarà ai nastri di partenza dei Giochi Olimpici per la seconda volta consecutiva, la terza in assoluto. Il debutto risale a Torino 2006, dove il veterano del gruppo Joel Retornaz, unico superstite di quella spedizione, era già in gara e che a Beijing 2022 prenderà quindi parte alla terza edizione a cinque cerchi della carriera.

Gli azzurri saranno in gara anche nel doppio misto, competizione che di fatto aprirà i Giochi il 2 febbraio, due giorni prima della Cerimonia d'Apertura.

LEGGI ANCHE: Curling Olimpico a Beijing 2022: cinque cose da sapere.

Curling: i convocati dell'Italia maschile a Beijing 2022

Questa la lista dei convocati per l’Olimpiade con la spedizione italiana guidata dai tecnici Claudio Pescia e Violetta Caldart: Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Mattia Giovanella (C.C. Cembra 88), Simone Gonin (Aeronautica Militare) e Amos Mosaner (Aeronautica Militare).

Rispetto ai Giochi di PyongChang 2018, la rosa vede 3 conferme (Retornaz, Gonin e Mosaner) e 2 novità (Arman e Giovanella).

I ragazzi, reduci da un buon bronzo agli Europei e a un Preolimpico quasi perfetto, debutteranno il 10 febbraio contro la Gran Bretagna.

LEGGI ANCHE: Amos Mosaner: da eroe di Plzen a colonna del curling azzurro.

Curling: il doppio misto apre le Olimpiadi Invernali

Sarà il duo formato da Stefania Constantini (Fiamme Oro) e ancora Amos Mosaner a difendere i colori azzurri. Il primo impegno è previsto il 3 febbraio contro la Svizzera.

A differenza della squadra maschile, il doppio misto tricolore non aveva preso parte agli scorsi Giochi in Corea del Sud.

LEGGI ANCHE: Do you speak... curling?

Il programma del curling a Beijing 2022

Sede: Aquatics Centre nazionale di Pechino

Date: da mercoledì 2 a domenica 20 febbraio.

Tutti gli orari sono indicati con il fuso cinese (UTC +8 hours) e potrebbero subire variazioni.

Mercoledì 2 febbraio

20:05 Doppio misto: SWE vs GBR, AUS vs USA, NOR vs CZE, CHN vs SUI

Giovedì 3 febbraio

09:05 Doppio misto: AUS vs CHN, SWE vs CZE, USA vs ITA, GBR vs CAN

14:05 Doppio misto: ITA vs SUI, USA vs NOR

20:05 Doppio misto: NOR vs CAN, SUI vs GBR, CHN vs SWE, CZE vs AUS

Venerdì 4 febbraio

08:35 Doppio misto: SWE vs AUS, CAN vs SUI, ITA vs NOR

13:35 Doppio misto: CZE vs ITA, CHN vs CAN, GBR vs AUS, SWE vs USA

Sabato 5 febbraio

09:05 Doppio misto: AUS vs NOR, SUI vs SWE

14:05 Doppio misto: CHN vs USA, CZE vs GBR, SWE vs CAN, AUS vs ITA

20:05 Doppio misto: GBR vs ITA, NOR vs CHN, CZE vs SUI, USA vs CAN

Domenica 6 febbraio

09:05 Doppio misto: USA vs CZE, GBR vs CHN

14:05 Doppio misto: NOR vs SWE, AUS vs SUI, ITA vs CHN, CAN vs CZE

20:05 Doppio misto: CAN vs AUS, ITA vs SWE, SUI vs USA, NOR vs GBR

Lunedì 7 febbraio

09:05 Doppio misto: SUI vs NOR, CAN vs ITA, USA vs GBR, CZE vs CHN

20:05 Doppio misto: Semi-finals

Martedì 8 febbraio

14:05 Doppio misto: Bronze-medal game

20:05 Doppio misto: Gold-medal game

Mercoledì 9 febbraio

20:05 Uomini: DEN vs CAN, USA vs ROC, NOR vs SUI, CHN vs SWE

Giovedì 10 febbraio

09:05 Uomini: GBR vs SUI, DEN vs CHN, SWE vs JPN, ROC vs USA

14:05 Uomini: USA vs SWE, NOR vs CAN, CHN vs ROC, GBR vs ITA

20:05 Donne: CAN vs KOR, SWE vs GBR, USA vs DEN, CHN vs SUI

Venerdì 11 febbraio

09:05 Uomini: SUI vs ROC, GBR vs USA, SWE vs ITA, DEN vs CHN

14:05 Donne: USA vs CHN, CAN vs JPN, SUI vs ROC, KOR vs GBR

20:05 Uomini: ROC vs DEN, GBR vs NOR, CAN vs SUI

Sabato 12 febbraio

09:05 Donne: SWE vs CAN, KOR vs ROC, JPN vs DEN

14:05 Uomini: ITA vs CHN, CAN vs SWE, DEN vs SUI, USA vs NOR

20:05 Donne: ROC vs JPN, DEN vs SUI, GBR vs USA, SWE vs CHN

Domenica 13 febbraio

09:05 Uomini: NOR vs SWE, CHN vs GBR, USA vs CAN, ITA vs ROC

14:05 Donne: DEN vs GBR, USA vs SWE, KOR vs CHN, SUI vs CAN

20:05 Uomini: GBR vs DEN, SUI vs ITA, CHN vs USA

Lunedì 14 febbraio

09:05 Donne: CHN vs JPN, CAN vs ROC, USA vs KOR

14:05 Uomini: CAN vs ITA, DEN vs NOR, ROC vs SWE, SUI vs GBR

20:05 Donne: SUI vs SWE, GBR vs CAN, JPN vs KOR, DEN vs ROC

Martedì 15 febbraio

09:05 Uomini: ROC vs NOR, CAN vs CHN, SUI vs USA, SWE vs DEN

14:05 Donne: CHN vs ROC, SWE vs DEN, USA vs SUI, GBR vs JPN

20:05 Uomini: SWE vs GBR, ITA vs USA, NOR vs CHN, ROC vs CAN

Mercoledì 16 febbraio

09:05 Donne: CAN vs USA, SUI vs KOR, CHN vs GBR

14:05 Uomini: CHN vs SUI, GBR vs ROC, ITA vs DEN

20:05 Donne: KOR vs DEN, JPN vs USA, ROC vs SWE, CAN vs CHN

Giovedì 17 febbraio

09:05 Uomini: DEN vs USA, SWE vs SUI, CAN vs GBR, NOR vs ITA

14:05 Donne: JPN vs SUI, ROC vs GBR, DEN vs CAN, KOR vs SWE

20:05 Uomini: Semi-finals

Venerdì 18 febbraio

14:05 Uomini: finale per il bronzo

20:05 Donne: semifinali

Sabato 19 febbraio

14:05 Uomini: finale per l'oro

20:05 Donne: finale per il bronzo

Domenica 20 febbraio

09:05 Donne: finale per l'oro

LEGGI ANCHE: Le notevoli proprietà e le origini della stone Olimpica del curling.