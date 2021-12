Do you speak... curling?

Lanciare un sasso su una striscia di ghiaccio con l'obiettivo di raggiungere un bersaglio disegnato sulla pista e riuscire a farlo scorrere mentre si spazza la superficie: il curling può essere uno sport accattivante e complesso in parti uguali. Ci sono infatti buone possibilità che tu possa aver bisogno di un glossario a portata di mano, per capire cosa stia succedendo in una partita di quello che viene spesso definito "scacchi su ghiaccio".

In vista dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, abbiamo selezionato il vocabolario principale di questo affascinante sport, comprese le parole usate per descrivere il campo di gioco, l'attrezzatura, il punteggio, i tiri e la squadra.

Vicki Adams (GB) rilascia una stone ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014 Foto di 2014 Getty Images

Campo da gioco del curling

Button (o tee) : il centro della casa. La pietra situata più vicina al button assicurerà, a conclusione di una mano (end), almeno un punto alla squadra.

: il centro della casa. La pietra situata più vicina al button assicurerà, a conclusione di una mano (end), almeno un punto alla squadra. Casa : ciascono degli obiettivi situati alle estremità della pista, formati da quattro anelli concentrici che aiutano a determinare quali pietre sono più vicine al centro, detto "tee" o "button".

: ciascono degli obiettivi situati alle estremità della pista, formati da quattro anelli concentrici che aiutano a determinare quali pietre sono più vicine al centro, detto "tee" o "button". Rink: la striscia di ghiaccio dove si gioca a curling. La pista è lunga poco più di 45 metri e larga massimo 5.

Attrezzatura del curling

Scarpe per lo scivolamento e con grip: ogni giocatore indossa una scarpa con una suola scivolosa e un'altra che fa presa sul ghiaccio, per permettere al giocatore di scivolare e mantenere allo stesso tempo stabilità.

ogni giocatore indossa una scarpa con una suola scivolosa e un'altra che fa presa sul ghiaccio, per permettere al giocatore di scivolare e mantenere allo stesso tempo stabilità. Scopa : lo strumento utilizzato dai giocatori per fare in modo che, con lo sfregamento, il ghiaccio si fonda e la pietra possa scorrere con meno attrito possibile.

: lo strumento utilizzato dai giocatori per fare in modo che, con lo sfregamento, il ghiaccio si fonda e la pietra possa scorrere con meno attrito possibile. Stone : è la pietra (o sasso) di granito di circa 20 kg che i giocatori lanciano sulla pista per cercare di andare a punti.

: è la pietra (o sasso) di granito di circa 20 kg che i giocatori lanciano sulla pista per cercare di andare a punti. Measuring device (dispositivo di misurazione): un controllo strumentale che può essere richiesto ogni volta che i giocatori non sono d'accordo su quale pietra è più vicina al button.

Un giudice di gara utilizza il dispositivo di misurazione del curling durante una partita tra Giappone e Stati Uniti, ai Giochi Invernali di Vancouver 2010 Foto di 2010 Getty Images

Punteggi del curling

End ( o mano) : Un periodo di gioco, in cui ogni squadra si alterna per lanciare otto pietre (cinque nel doppio misto, con un'altra pietra già piazzata prima dell'end iniziale).

: Un periodo di gioco, in cui ogni squadra si alterna per lanciare otto pietre (cinque nel doppio misto, con un'altra pietra già piazzata prima dell'end iniziale). Hammer (o martello) : L'ultima pietra lanciata durante un end. Il martello viene sempre dato alla squadra che ha "perso" la mano precedente. Se c'è un end a vuoto o "mano nulla" (senza nessuna squadra che segna), il martello rimane alla squadra che lo aveva in precedenza, tranne nel doppio misto, dove un end in bianco cambia il possesso del martello.

: L'ultima pietra lanciata durante un end. Il martello viene sempre dato alla squadra che ha "perso" la mano precedente. Se c'è un end a vuoto o "mano nulla" (senza nessuna squadra che segna), il martello rimane alla squadra che lo aveva in precedenza, tranne nel doppio misto, dove un end in bianco cambia il possesso del martello. Partita: Un incontro di curling è costituito da 8 o 10 end (a seconda del torneo), a meno che una squadra non si arrenda in anticipo o la partita vada agli extraend. Alle Olimpiadi, sia il torneo maschile che quello femminile hanno 10 end, mentre il doppio misto ne ha 8.

Un incontro di curling è costituito da 8 o 10 end (a seconda del torneo), a meno che una squadra non si arrenda in anticipo o la partita vada agli extraend. Alle Olimpiadi, sia il torneo maschile che quello femminile hanno 10 end, mentre il doppio misto ne ha 8. Punti: Una squadra segna punti per ciascuna delle sue pietre più vicine al button di qualsiasi pietra della squadra rivale, a conclusione di un end. La pietra deve essere nella casa o toccarla perché i punti vengano assegnati. Solo una squadra può segnare in un end. Alla fine della partita, tutti i punti vengono sommati per determinare il vincitore.

Una squadra segna punti per ciascuna delle sue pietre più vicine al button di qualsiasi pietra della squadra rivale, a conclusione di un end. La pietra deve essere nella casa o toccarla perché i punti vengano assegnati. Solo una squadra può segnare in un end. Alla fine della partita, tutti i punti vengono sommati per determinare il vincitore. Rubare una mano: Quando una squadra si aggiudica un end in cui gli avversari erano in possesso del martello.

I membri di una squadra di curling

Curler: il giocatore di curling.

il giocatore di curling. Lead : il giocatore che lancia le due prime stone di un end.

: il giocatore che lancia le due prime stone di un end. Fourth (quarto) : il giocatore che lancia le ultime due stone di un end - di solito lo skip.

: il giocatore che lancia le ultime due stone di un end - di solito lo skip. Second (secondo) : il giocatore che lancia la terza e la quarta stone di un end.

: il giocatore che lancia la terza e la quarta stone di un end. Skip : il "capitano" del team (suggerimento: non chiamatelo mai capitano, nel curling si chiama skip!). Di solito il responsabile della strategia, e generalmente gioca come quarto. Le squadre in gioco di solito prendono il nome dai suoi skip (per esempio: nel caso della nazionale maschile italiana: Team Retornaz, dal nome dello skip Joel Retornaz).

: il "capitano" del team (suggerimento: non chiamatelo capitano, nel curling si chiama skip!). Di solito il responsabile della strategia, e generalmente gioca come quarto. Le squadre in gioco di solito prendono il nome dai suoi skip (per esempio: nel caso della nazionale maschile italiana: Team Retornaz, dal nome dello skip Joel Retornaz). Third (terzo) : il giocatore che lancia la quinta e la sesta stone di un end.

: il giocatore che lancia la quinta e la sesta stone di un end. Vice-skip: il giocatore responsabile della strategia quando lo skip è al tiro. Il vice-skip di solito gioca come third.

Tipi di tiro e azioni nel curling

Conceding : quando la squadra si arrende e abbandona il gioco prima che si completino gli end.

: quando la squadra si arrende e abbandona il gioco prima che si completino gli end. Curl: la traiettoria laterale della stone sul ghiaccio disegnata dalla dalla rotazione.

la traiettoria laterale della stone sul ghiaccio disegnata dalla dalla rotazione. Draw o pointer : quando una pietra viene lanciata con l'intenzione di posizionarla dentro la casa.

: quando una pietra viene lanciata con l'intenzione di posizionarla dentro la casa. Guardia : stone collocata davanti alla casa con l'obiettivo di impedire all'altra squadra di raggiungere il button o di proteggere una stone nei pressi del button.

: stone collocata davanti alla casa con l'obiettivo di impedire all'altra squadra di raggiungere il button o di proteggere una stone nei pressi del button. Hard! : di solito il modo con cui lo skip sollecita i suoi compagni a spazzare più forte e velocemente.

: di solito il modo con cui lo skip sollecita i suoi compagni a spazzare più forte e velocemente. Rilascio o tiro : quando il giocatore lancia la pietra sulla pista.

: quando il giocatore lancia la pietra sulla pista. Spazzare: l'uso della scopa per rendere la superficie più liscia, diminuendo l'attrito tra il ghiaccio e la pietra, e regolare la velocità del tiro.

l'uso della scopa per rendere la superficie più liscia, diminuendo l'attrito tra il ghiaccio e la pietra, e regolare la velocità del tiro. Takeout o bocciata : tiro (e/o stone) con l'obiettivo di rimuovere dal gioco una o più stone.

: tiro (e/o stone) con l'obiettivo di rimuovere dal gioco una o più stone. Thinking time: come negli scacchi, il team ha bisogno di tempo per pensare alla strategia durante la partita. Negli incontri da 10 end, i giocatori hanno a disposizione 38 minuti totali (30, in partite con 8 end), conteggiati rigorosamente usando un cronometro.

Curling a Pechino 2022

La competizione di curling a Pechino 2022 si svolgerà presso il Centro Acquatico Nazionale di Pechino, la sede di gara ufficiale degli sport sul ghiaccio. Il 2 febbraio comincerà il torneo di doppio misto - l'8 si disputerà la finale - mentre dal 9 al 20 febbraio si giocheranno gli incontri maschili e femminili, in cui ci saranno dieci squadre in lotta per le medaglie Olimpiche.