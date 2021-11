Alla scoperta delle migliori nazioni nel curling

Quale nazione vi viene in mente quando pensate al curling?

Potreste pensare alla bella Scozia, dove si crede che questo sport sia stato inventato nel 16° secolo. Oppure si potrebbe pensare a paesi con una ricca storia negli sport invernali, come il Canada, la Svizzera o i paesi scandinavi. E non ci si sbaglierebbe di molto.

Ora, con i Campionati europei che si svolgono a Lillehammer (20-27 novembre) e allo stesso tempo i Tim Hortons Curling Trials a Saskatoon, Saskatchewan (20-28 novembre) – una competizione valida come evento di qualificazione Olimpica per i curler canadesi, è il momento perfetto per imparare qualcosa in più sulle nazioni che hanno tradizionalmente fatte bene nell'agone internazionale, e quelle che potranno lasciare un segno ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

Il curling come sport Olimpico

Mentre il curling ha fatto il suo debutto a cinque cerchi quasi 100 anni fa, la maggior parte della sua storia Olimpica è stata scritta nell'ultimo quarto di secolo. La gara Olimpica di curling maschile ha avuto luogo per la prima volta a Chamonix 1924, tuttavia, i fan avrebbero dovuto aspettare fino a Nagano 1998 per vedere una sua seconda apparizione ai Giochi. L'evento femminile ha fatto il suo debutto ai Giochi del 1998 in Giappone, mentre il doppio misto ha avuto luogo per la prima volta a PyeongChang 2018.

Tuttavia, dal 1998, alcune nazioni hanno prodotto squadre che hanno continuato ad avere grande successo sulla scena Olimpica e oltre.

Ecco uno sguardo ad alcune delle migliori nazioni nella storia del curling.

Le canadesi Jennifer Jones, Kaitlyn Lawes, Jill Officer, Dawn McEwen e Kirsten Wall: medaglia d'oro a Sochi 2014. Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images

Superpotenza Canada

Ranking mondiale: 3° (U), 5° (D), 1° (DM)

Olimpiadi: 11 medaglie (6 ori, 3 argenti, 2 bronzi)

Campionati mondiali: 36 (U), 17 (D), 2 (DM)

Il Canada è la squadra di maggior successo nella storia del curling. Sia negli eventi femminili che maschili, alle Olimpiadi o ai Campionati del Mondo, i canadesi sono stati tradizionalmente la nazione più forte. In questo momento, però, le cose sono diverse perché il paese non detiene lo status di numero uno del mondo, tranne che nel doppio misto, l'evento in cui hanno trionfato alle Olimpiadi del 2018.

Dopo aver vinto il loro primo titolo mondiale nel 1959, la squadra maschile ha guadagnato sei corone di fila - un'impresa che nessuna squadra ha replicato da allora. Ora hanno 36 titoli mondiali a loro nome, con l'ultimo vinto nel 2017.

La squadra femminile canadese è storicamente anche la più vincente, con 17 titoli mondiali - l'ultimo vinto nel 2018. Tuttavia, più di recente questa forza storica è stata messa in discussione, dato che né la squadra maschile né quella femminile sono salite sul podio nell'ultima edizione dei Campionati del Mondo, tenutasi in patria nel 2021.

Alle Olimpiadi, la squadra maschile ha sempre finito entro i primi tre dal 1998 (due argenti, seguiti da tre ori), ma ha perso contro la Svizzera nella finale per il terzo posto a PyeongChang 2018. Le donne erano nella stessa situazione (due ori, un argento, due bronzi) dopo cinque edizioni Olimpiche ma non sono riuscite a superare il primo turno nel 2018.

Kevin Martin e Jennifer Jones sono spesso citati come i più grandi curler della storia canadese. Hanno ciascuno una medaglia d'oro Olimpica, oltre a due titoli mondiali per Jones e uno per Martin.

Niklas Edin della Svezia rilascia una stone contro gli Stati Uniti durante la gara per la medaglia d'oro maschile di curling dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 Foto di Richard Heathcote/Getty Images

La Svezia: numero uno al mondo

Ranking mondiale: 1 (U), 1 (D), 4 (MD)

Olympiadi: 8 medaglie (3 ori, 3 argenti, 2 bronzi)

Mondiali: 10 (U), 8 (D), 1 (MD)

Europei: 12 (U), 21 (D)

Le squadre maschile e femminile della Svezia, attualmente al primo posto nel mondo, sono rispettivamente campione Olimpico e seconda classificata. La squadra femminile svedese è anche doppio campione d'Europa, ma non vince il titolo mondiale dal 2011.

Nel 2006, Anette Norberg è diventata la prima skip (capitano della squadra) della storia a difendere il suo titolo Olimpico (2006, 2010), un'impresa che Anna Hasselborg spererà di ripetere a Beijing 2022. Nel 2019, quest'ultima è diventata la prima curler della storia a detenere contemporaneamente i titoli Olimpici, Europei e Mondiali di doppio misto.

La squadra maschile è tre volte Campione del Mondo e ha vinto sei degli ultimi otto Campionati Europei. Lo skip Niklas Edin è il leader della squadra e non vanta meno di due medaglie Olimpiche (argento e bronzo), cinque titoli Mondiali e sette titoli Europei a suo nome.

Tuttavia, l'unica medaglia che manca alla sua collezione di trofei è l'oro Olimpico. Mentre la squadra maschile svedese non ha mai vinto l'oro Olimpico, le loro controparti femminili hanno vinto tre delle ultime quattro edizioni (2006, 2010, 2018), così come l'argento nel 2014.

Il team svizzero formato da Martin Rios e Jenny Perret rilascia una stone contro il Canada durante la finale del doppio misto a PyeongChang 2018. Foto di Jamie Squire/Getty Images

La Svizzera: vicina alla vetta

Ranking mondiale: 2 (U), 2 (D), 2 (MD)

Olimpiadi: 7 medagli (1 oro, 3 argenti, 3 bronzi)

Mondiali: 3 (U), 8 (D), 7 (MD)

Europei: 8 (U), 6 (D)

Se le donne svedesi non sono riuscite a vincere un titolo mondiale dal 2011, la causa può essere trovata nelle rivali della Svizzera, che ora sfoggia tanti titoli mondiali quanto la Svezia (otto), dopo aver vinto sei degli ultimi nove in palio. Tuttavia, nella competizione Olimpica, la squadra elvetica ha vinto solo due argenti, nel 2002 e nel 2006.

La squadra maschile, invece, ha vinto il titolo Olimpico a Nagano 1998, guidata dallo skip Patrik Lörtscher. Tuttavia, sulla scena mondiale, il loro ultimo titolo risale al 1992. Tuttavia, si sono classificati al terzo posto in numerose occasioni: hanno preso il bronzo quattro volte agli ultimi sette Mondiali e tre volte nelle ultime cinque gare Olimpiche. Ai Campionati Europei, hanno trionfato per l'ultima volta nel 2013, dopo essere arrivati due volte secondi e tre volte terzi.

Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie e Hammy McMillan della Scozia Foto di Ian MacNicol/Getty Images

E cosa succede in Scozia?

Ranking: 5 (U), 8 (D), 7 (MD)

Olimpiadi: 4 medaglie (2 ori, 1 argento, 1 bronzo)

Mondiali: 5 (U), 2 (D), 1 (MD)

Europei: 13 (U), 3 (D)

Il dominio della Scozia nel curling è tale che sembra un'anomalia che la squadra britannica abbia vinto solo quattro medaglie Olimpiche nella sua storia. Si pensa che il curling sia stato inventato in Scozia e la maggior parte dei curler britannici provengono dalla nazione di Rabbie Burns.

Gli scozzesi sono stati incoronati Campioni del mondo cinque volte dopo aver preso parte a 26 finali. Le donne scozzesi hanno ottenuto due titoli Mondiali in sei finali.

Dopo aver vinto l'oro a Chamonix 1924, i curler scozzesi hanno dovuto aspettare fino al 2014 per mettere finalmente le mani di nuovo su una medaglia: argento a Sochi. Le donne invece sono arrivate al successo nel 2002 prima di vincere il bronzo a Sochi 2014. Eve Muirhead e i suoi compagni di squadra sono arrivati quarti a PyeongChang e, dopo aver deluso ai Campionati del mondo 2021, tenteranno di qualificarsi per Beijing 2022 a dicembre, all'OQT di Leeuwarden (Paesi Bassi). La loro controparte maschile, guidata dallo skip scozzese Bruce Mouat, si è invece già qualificata.

YeongMi Kim, SeonYeong Kim, KyeongAe Kim, EunJung Kim e Chohi Kim della Corea festeggiano la medaglia d'argento dopo la gara per l'oro femminile contro la Svezia ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Foto di 2018 Getty Images

Nazioni emergenti

Canada, Svezia, Svizzera e Scozia hanno condiviso tutti i titoli Mondiali maschili dal 1979, a parte quattro vinti dalla Norvegia (l'ultimo nel 2014). Lo stesso vale per i Campionati europei, dove la Norvegia ha impedito a Svezia, Svizzera e Scozia di vincere il titolo in cinque occasioni. La Germania ha sei titoli europei a suo nome, tuttavia, nonostante cinque finali non ha mai vinto un titolo Mondiale.

Nell'evento maschile, gli USA sono diventati campioni Olimpici tra lo stupore, non avendo vinto un titolo Mondiale dal 1978.

Sul versante femminile, due nazioni asiatiche stanno emergendo come forti contendenti, con la Corea del Sud che ha vinto l'argento in casa a PyeongChang e il Giappone che ha portato a casa il bronzo. È stata solo la seconda volta, dopo che la Cina ha preso il bronzo a Vancouver 2010, che le squadre asiatiche femminili sono finite tra le prime tre alle Olimpiadi. Nei campionati del mondo, la Federazione Russa è in crescita, dopo aver raggiunto due finali mondiali nel 2017 e nel 2021.

Nazioni con una sola medaglia Olimpica