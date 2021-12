Le notevoli proprietà e le origini della stone Olimpica del curling

Le stone del curling sono cambiate molto rispetto alle prime gare degli "Scotland's Ain Game" disputate nei laghi e negli stagni ghiacciati del paese più settentrionale della Gran Bretagna. Nelle sue prime versioni, erano disponibili in molte forme e dimensioni e i giocatori sceglievano la variante più utile per farle sgattaiolare attraverso una fessura sul ghiaccio o per coprire un bersaglio. Il tutto con lo scopo di ideare una strategia vicente.

Al giorno d'oggi, le dimensioni delle stone Olimpiche sono state standardizzate. Ognuna pesa 20 kg e ha una larghezza di 278 mm e un'altezza di 136 mm.

Tuttavia, alcune delle notevoli tradizioni legate a questi strumenti continuano a vivere nelle stone usate oggi nelle competizioni Olimpiche.

Da dove provengono le stone Olimpiche del curling?

"Ogni singola stone Olimpica di curling proviene da questa piccola isola al largo della costa della Scozia, chiamata Ailsa Craig. E nessun'altra stone si muove come quelle di Ailsa Craig", ha spiegato Erika Brown, l'ex skip della nazionale statunitense in un articolo su Scientific America.

Le stone sono tradizionalmente fatte di granito, un materiale che si trova in tutto il mondo, in luoghi come Italia, Stati Uniti, India e Cina. Tuttavia, per lo sport del curling, niente può sostituire le proprietà uniche del granito estratto da una cava sull'isola di Ailsa Craig al largo della costa scozzese dell'Ayrshire.

Questo granito è uno dei più duri e puri del mondo e mantiene la sua forma nonostante le condizioni umide e bagnate della superficie ghiacciata su cui si gioca questo sport.

Il granito verde comune di Ailsa Craig è usato per creare il corpo della stone Olimpica. Il granito Blue Hone, un'altra pietra di questo territorio, viene poi montato sul corpo per formare la banda di scorrimento, che è la parte dello strumento che ha contatto con il ghiaccio. Resistente alle crepe e alla condensa, il materiale si adatta perfettamente a uno sport in cui la capacità di una pietra di scivolare su una superficie in modo costante è fondamentale.

Ailsa Craig Foto di 2009 Getty Images

Cos'ha di speciale Ailsa Craig?

Ailsa Craig è una piccola isola di 3,2 km di circonferenza che si dice sia stata formata da eruzioni vulcaniche di decine di milioni di anni. Quando il magma si raffreddò, formò rapidamente un granito liscio che costituisce la superficie del territorio al giorno d'oggi.

In tempi più moderni, l'isola che si trova tra l'Irlanda e la Scozia fu sede di un castello del XVI secolo, di una prigione del XVIII-XIX secolo e, più recentemente, di una riserva per uccelli con una grande varietà di specie tra cui sule, pulcinelle di mare e gabbiani.

Tuttavia, è la composizione molecolare di Ailsa Craig che la rende così unicamente adatta allo sport del curling. Nessun'altra area al mondo produce granito con la miscela di resilienza e di resistenza a calore e umidità di questa piccola isola scozzese.

Brown ha probabilmente riassunto al meglio la magia del luogo in queste parole: "Per noi curlers, l'isola è un luogo mistico".