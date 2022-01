Come seguire l'hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022

L'hockey su ghiaccio è una delle 15 discipline sportive che prenderanno parte ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

È uno sport frenetico, incisivo ed emozionante, ma con una lunga tradizione di storia e superstizioni: uno sport con tutto in regola per colpire il cuore anche del pubblico meno appassionato.

L'entusiasmo è molto alto per i due tornei e, sebbene i giocatori della National Hockey League (NHL) non prenderanno parte all'evento maschile, altre grandi star - ex della NHL e partecipanti della lega europea - saranno certamente presenti a Pechino.

La competizione inizia giovedì 3 febbraio con i turni preliminari femminili, mentre il torneo maschile inizia mercoledì 9 febbraio.

Tutte le 22 squadre in gara – 12 nell'evento maschile e 10 in quello femminile – prenderanno parte alla fase preliminare del girone all'italiana prima dell'inizio dei playoff. Le medaglie verranno assegnate dal 16 al 17 febbraio (donne) e dal 19 al 20 febbraio (uomini).

Continua a leggere per scoprire il programma degli eventi e sulle cose su cui soffermarti mentre guardi le partite di hockey.

Eventi di hockey su ghiaccio a Pechino 2022

Ci sono due eventi in programma in questo sport a Pechino 2022: un torneo maschile e uno femminile. Ogni torneo ha un formato diverso, con la partecipazione di 12 squadre maschili e 10 squadre femminili.

Competizione maschile : le 12 squadre sono divise in tre gironi da quattro. Le tre vincitrici dei gironi e la migliore seconda si qualificano direttamente ai quarti di finale. Le otto squadre rimaste fuori giocano nel primo turno degli spareggi per raggiungere i quarti di finale. Da quella fase in poi diventa un torneo a eliminazione diretta.

: le 12 squadre sono divise in tre gironi da quattro. Le tre vincitrici dei gironi e la migliore seconda si qualificano direttamente ai quarti di finale. Le otto squadre rimaste fuori giocano nel primo turno degli spareggi per raggiungere i quarti di finale. Da quella fase in poi diventa un torneo a eliminazione diretta. Competizione femminile: ci sono due gironi da cinque nel torneo femminile ma, a differenza dell'evento maschile, non c'è stato il sorteggio per le teste di serie. Al posto del sorteggio, le prime cinque squadre col miglior ranking mondiale sono inserite nel Gruppo A e le restanti cinque nel Gruppo B. Le squadre del Gruppo A sono già qualificate ai quarti di finale quindi giocano solo per determinare la posizione; le prime tre squadre del girone B si qualificano alla fase successiva. Da quella fase in poi: partite a eliminazione diretta.

Stelle dell'hockey su ghiaccio da seguire a Pechino 2022

Sfortunatamente, l'aumento dei casi di Covid-19 nella NHL ha portato la lega nordamericana a rinunciare all'invio dei suoi giocatori ai Giochi Olimpici, ma ciò non significa che non ci saranno fuoriclasse in azione.

Il Canada ha nominato nella sua rosa maschile la prima selezione del Draft NHL 2021, Owen Power. Quattro dei compagni di squadra di Power dei recenti Campionati Mondiali Junior in Alberta, Kaiden Guhle, Cole Perfetti, Mason McTavish e Kent Johnson, si trovano nella talentuosa lista di Hockey Canada, secondo The Athletic. tra questi nomi ci sarebbe anche quello del veterano della NHL e sei volte All-Star Eric Staal - medaglia d'oro a Vancouver 2010 -, attualmente svincolato.

Mentre la squadra statunitense potrebbe essere composta principalmente da giocatori universitari e residenti all'estero, le squadre europee avranno probabilmente roaster più solidi con giocatori tesserati nei campionati nazionali, e non potranno contare sulle loro stelle NHL come precedentemente previsto.

Tuttavia, qualcuno con esperienza in NHL c'è: il difensore svizzero Mirco Müller, ad esempio, ha registrato 185 partite in carriera in NHL con i New Jersey Devils e i San Jose Sharks.

Per quanto riguarda le donne, i nomi migliori sono canadesi o statunitensi: atlete del calibro di Sarah Fillier, Marie-Philip Poulin, Hilary Knight, Brianna Decker e Kendall Coyne Schofield.

Queste due nazionali hanno partecipato a cinque delle sei finali Olimpiche femminili da quando il torneo è stato introdotto, nel 1998, e sarebbe una sorpresa se non si ripetesse questo testa a testa anche a Pechino.

Infine, un outsider tra tutti: la Finlandia, che insieme al suo capitano, Jenni Hiirikoski, è una squadra da tenere d'occhio.

Programma gare di hockey su ghiaccio Pechino 2022

Hockey su ghiaccio femminile

Sedi: National Indoor Stadium, Wukesong Sports Center

Date: giovedì 3 febbraio–giovedì 17 febbraio

Giovedì 3 febbraio

12:10 SUI vs CAN (Gruppo A), CHN vs CZE (Gruppo B)

16:40 JPN vs SWE (Gruppo B)

21:10 FIN vs USA (Gruppo A)

Venerdì 4 febbraio

12:10 ROC vs SUI (Gruppo A), DEN vs CHN (Gruppo B)

Sabato 5 febbraio

12:10 CAN vs FIN (Gruppo A)

16:40 CZE vs SWE (Gruppo B), DEN vs JPN (Gruppo B)

21:10 USA vs ROC (Gruppo A)

Domenica 6 febbraio

16:40 CHN vs JPN (Gruppo B)

21:10 SUI vs USA (Gruppo A)

Lunedì 7 febbraio

12:10 CAN vs ROC (Gruppo A)

16:40 CZE vs DEN (Gruppo B)

21:10 FIN vs SUI (Gruppo A), SWE vs CHN (Gruppo B)

Martedì 8 febbraio

12:10 USA vs CAN (Gruppo A)

16:40 JPN vs CZE (Gruppo B)

21:10 ROC vs FIN (Gruppo A), SWE vs DEN (Gruppo B)

Venerdì 11 febbraio

12:10 Quarti di finale

21:10 Quarti di finale

Sabato 12 febbraio

12:10 Quarti di finale

16:40 Quarti di finale

Lunedì 14 febbraio

12:10 Semifinali

21:10 Semifinali

Mercoledì 16 febbraio

19:30 FInale medaglia di bronzo

Giovedì 17 febbraio

12:10 Finale medaglia d'oro

Programma gare di hockey su ghiaccio Pechino 2022

Hockey su ghiaccio maschile

Sedi: National Indoor Stadium, Wukesong Sports Center

Date: mercoledì 9 febbraio–domenica 20 febbraio

Mercoledì 9 febbraio

16:40 ROC vs SUI (Gruppo B)

21:10 CZE vs DEN (Gruppo B)

Giovedì 10 febbraio

12:10 SWE vs LAT (Gruppo C)

16:40 FIN vs SVK (Gruppo C)

21:10 USA vs CHN (Gruppo A), CAN vs GER (Gruppo A)

Venerdì 11 febbraio

12:10 DEN vs ROC (Gruppo B)

16:40 CZE vs SUI (Gruppo B), SWE vs SVK (Gruppo C)

21:10 LAT vs FIN (Gruppo C)

Sabato 12 febbraio

12:10 CAN vs USA (Gruppo A)

16:40 GER vs CHN (Gruppo A)

21:10 ROC vs CZE (Gruppo B), SUI vs DEN (Gruppo B)

Domenica 13 febbraio

12:10 SVK vs LAT (Gruppo C)

16:40 FIN vs SWE (Gruppo C)

21:10 CHN vs CAN (Gruppo A), USA vs GER (Gruppo A)

Martedì 15 febbraio

12:10 Partite di qualificazione (2)

16:40 Partita di qualificazione

21:10 Partita di qualificazione

Mercoledì 16 febbraio

12:10 Quarti di finale

14:00 Quarti di finale

16:40 Quarti di finale

21:30 Quarti di finale

Venerdì 18 febbraio

12:10 Semifinali

21:10 Semifinali

Sabato 19 febbraio

21:10 Finale medaglia di bronzo

Domenica 20 febbraio

12:10 Finale medaglia d'oro

Consigli su come diventare esperti di hockey su ghiaccio a Pechino 2022

La premessa dell'hockey su ghiaccio è semplice: segnare più gol dell'altra squadra.

Le partite sono composte da tre periodi di 20 minuti, con sei giocatori (cinque pattinatori - giocatori di movimento - e un portiere) per squadra. Il cronometro viene fermato per qualsiasi interruzione del gioco, come fuorigioco, rigori o gol. Ci sono sostituzioni continue, con ciascuna squadra che convoca 23 giocatori, di norma 20 pattinatori e tre portieri.

Le sanzioni sono previste per falli come, ad esempio, sgambetti col bastone, agganciare o fare ostruzione agli avversari, con conseguente penalità di 2 minuti (ma possono essere anche di più a seconda del tipo di fallo) per il giocatore che ha commesso l'infrazione. Come risultato il giocatore sanzionato dovrà rimanere fermo almeno per i minuti corrispondendi all'infrazione e questa situazione mette la squadra in superiorità in condizione di powerplay, che termina alla fine dei due minuti o se viene segnato un gol.

Al termine dei 60 minuti, in caso di parità, il tempo supplementare si gioca con soli 4 giocatori per squadra (3 di movimento e il portiere). Nel girone all'italiana e negli ottavi fino ai quarti di finale inclusi, questo periodo supplementare durerà cinque minuti; nelle semifinali e nelle partite per la medaglia di bronzo, 10 minuti; e nelle finali per la medaglia d'oro, 20 minuti. Il primo gol segnato in questo periodo vince la partita.

Se non vengono segnati gol nei tempi supplementari, si svolgeranno i rigori, tranne che nelle finali per la medaglia d'oro, che giocheranno ripetuti tempi supplementari fino a quando non arriva il gol decisivo.