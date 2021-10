J-100 avant Beijing 2022 : 100 infos insolites sur les Jeux Olympiques d'hiver - 2e partie

34. La Britannique Cecilia Colledge est la plus jeune athlète à avoir participé aux JO d’hiver. Elle a pris part aux Jeux de Lake Placid 1932 à seulement 11 ans, tout comme sa compatriote patineuse Magean Taylor de quelques jours son ainée.

35. Les Jeux Olympiques de Grenoble 1968 ont été les premiers à être diffusés en couleur.

36. La Norvège est la nation qui a remporté le plus de médailles olympiques avec un total de 405 médailles dont 142 en or, 141 en argent et 122 en bronze.

37. La torche olympique la plus légère fût celle des Jeux de Sapporo en 1972. Elle ne pesait que 460 grammes.

38. Les Jeux Olympiques d’hiver 2026 se dérouleront à Milano Cortina. Ce sera la quatrième fois que l’Italie accueille les Jeux Olympiques et l’année 2026 marquera le 70e anniversaire de la toute première édition olympique italienne en 1956 (Hiver : Cortina D’Ampezzo 1956, Turin 2006 et été : Rome 1960).

39. En 1985, le sauteur à ski suédois Jan Boklov a été le premier athlète à positionner ses skis en « V » lors de son saut. S’il a été moqué au début, dès 1992, tous les sauteurs à ski ont adopté sa technique.

40. L’Allemande Natalie Geisenberger est la lugeuse la plus décorée de l’histoire des Jeux Olympiques avec quatre médailles d’or et un de bronze.

41. L’Américaine Picabo Street, championne olympique de Super-G lors des Jeux de Nagano 1998, a une piste de ski à son nom dans la station de Sun Valley en Idaho. Elle s’appelle Picabo’s Street.

42. Lors des Jeux Olympiques d’hiver de 1960 en Californie, les juges du slalom masculin n’étaient pas certains qu’un skieur avait ou non manqué une porte. Ils ont alors demandé à CBS TV s’ils pouvaient revoir la descente sur une cassette vidéo. Ainsi est né le « replay vidéo ».

43. Le « Water Cube », qui avait accueilli les compétitions de natation lors des JO de Beijing 2008, s’est transformé en « Ice Cube » pour accueillir les épreuves de curling aux JO de Beijing 2022.

44. Dans l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver, personne n’a remporté plus de médailles que Marit Bjørgen. La fondeuse Norvégienne a gagné 15 médailles dont huit en or, quatre en argent et trois en bronze.

45. La première fois que des ordinateurs ont été utilisés pour calculer les scores de patinage artistique fût en 1952 aux JO d’Oslo, ce qui a permis d’avoir des résultats instantanés.

46. Le tout premier relais de la flamme olympique d’hiver a eu lieu lors des Jeux d’Innsbruck en 1964.

47. Matti Nykanen, aussi connu comme « le Finlandais volant », est le seul sauteur à ski à avoir remporté les trois titres olympiques en jeu lors d'une même édition aux JO de Calgary 1988.

48. La toute première mascotte olympique (qui n’était pas officielle) est « Schuss ». Elle est apparue lors des Jeux de Grenoble 1968.

49. La Néo-Zélandaise Annelise Coberger est devenue la toute première athlète de l’hémisphère sud à remporter une médaille olympique lors des Jeux d’Albertville 1992 (l’argent en slalom).

50. Avant de faire son entrée officielle aux JO de 1992, le ski acrobatique était connu sous le nom de « hot-dogging ».

51. Pour la première fois de l’histoire, une femme a prêté le serment olympique lors des Jeux de Cortina d’Ampezzo 1956. Il s’agissait de l'Italienne Guilana Chenal-Minuzzo, spécialiste de ski alpin.

52. Le sauteur à ski japonais Noriaki Kasai est l'athlète au plus grand nombre de participations olympiques, avec huit éditions à son actif, d'Albertville 1992 à PyeongChang 2018.

53. L’épreuve de ski alpin à Nagano 1998 a dû être reportée de nombreuses fois à cause de… trop de neige !

54. Le mot « biathlon » vient du grec, qui signifie « deux épreuves ». Aujourd’hui, le biathlon est la combinaison de deux sport : le ski et le tir.

55. Tout comme le basketball et le 3x3 aux Jeux d’été, le hockey sur glace 3x3 a été présenté au programme des Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse de Lausanne 2020.

56. Chamonix 1924 a d’abord été appelé « La semaine des sports d’hiver » avant que le CIO ne proclame l’événement comme la première édition des Jeux Olympiques d’hiver.

57. Edward Eagan (USA) est le seul sportif à avoir remporté l’or olympique aux Jeux d’été et d’hiver (en boxe à Antwerp 1920 et en bob à 4 à Lake Placid 1932).

58. La toute première compétition olympique de saut à ski féminin s’est déroulée lors des jeux de Sotchi 2014.

59. Le nom officiel des tournois de curling entre club est « bonspiel » qui vient du mon allemand « spiel » qui signifie jouer ou match.

60. Après Oslo 1952, Beijing est la deuxième capitale à accueillir des Jeux Olympiques d’hiver.

61. Après le succès du monobob (bobsleigh pour une personne) aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lillehammer 2016, l’épreuve a été intégrée au programme des JO de Beijing 2022 pour les femmes.

62. Il y aura sept nouvelles épreuves olympiques au programme des Jeux de Beijing 2022, dont quatre épreuves mixtes.

63. Le Liechtenstein est le seul pays à avoir remporté des médailles aux Jeux d’hiver mais aucune aux Jeux d’été.

64. Durant les Jeux de 1960, le skieur français Jean Vuarnet fût le premier à remporter une médaille olympique en utilisant des skis en métal et non en bois.

65. L’Américain Richard « Dick » Button est le tout premier patineur artistique à avoir réussi un triple saut en compétition lors des Jeux de Olso 1952.

66. Les épreuves de patinage de vitesse se déroulaient en extérieur jusqu’au Jeux d’Albertville en 1992.

Pour continuer de célébrer Beijing 2022 qui approche à grands pas, notre série sur les 100 infos insolites à connaître sur les Jeux Olympiques d'hiver va se poursuivre. Découvrez la troisième à partir du 29 octobre.